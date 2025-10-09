Kobieta z Nashville w USA urodziła dziecko ważące prawie sześć kilogramów. Władze szpitala poinformowały, że jest to najcięższy noworodek, który przyszedł na świat w tej placówce, od lat. Bliscy nazwali dziecko "grubym orzeszkiem".

Do porodu doszło w TriStar Centennial Women's Hospital w Nashville. Shelby Martin, w dniu swoich urodzin, urodziła syna, który ważył blisko sześć kilogramów. Babia chłopca nazwała go "grubym orzeszkiem".

Dla porównania, według Medical News Today przeciętny amerykański noworodek waży 3,2 kilograma.

Niestandardowa waga noworodka zaskoczyła nawet personel szpitala, który poinformował, że jest to największe dziecko, jakie urodziło się w tej placówce w ciągu ostatnich trzech lat.

Rekordowy poród. Noworodek wzbudził sensację

Chłopiec, który przyszedł na świat przez cesarskie cięcie, zaraz po porodzie trafił na oddział intensywnej terapii noworodków, gdzie monitorowano jego poziomu glukozy we krwi.

W przypadku tak dużych noworodków często dochodzi bowiem do zaburzeń w tej kwestii. Dziecko było również podłączone do kroplówki i tlenu.

Po tym gdy stan malca się ustabilizował, jego matka opublikowała w mediach społecznościowych film, w którym w żartobliwy sposób skomentowała wagę swojego syna. Jej post natychmiast zyskał dużą popularność - został już wyświetlony ponad 34 miliony razy.

Amerykańskie media przypominają, że najcięższe dziecko urodzone w USA przyszło na świat w 1879 roku i ważyło ok. 10 kilogramów. Chłopiec zmarł jednak zaledwie jedenaście godzin po porodzie.

Chociaż noworodek ważący sześć kilogramów to rzadkość, takie przypadki były w ostatnich latach również w Polsce. W 2024 roku w szpitalu w Zabrzu urodziła się dziewczynka ważąca sześć kilogramów. Kilka lat wcześniej, w 2016 roku, w szpitali w Radomsku na świat przyszedł natomiast ważący tyle samo chłopiec.

