Zostali deportowani z Izraela. Polacy z flotylli Sumud wrócili do kraju

Polacy z flotylli Sumud wrócili do kraju. Poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezes Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak są już na lotnisku w Warszawie.

Omar Faris przemawiając do dziennikarzy oznajmił, że celem flotylli było przełamanie blokady Gazy Stefy Gazy. - Po drugie przyniesienia pomocy humanitarnej dzieciom w Gazie. (...) Musimy być wszyscy razem przeciwko temu, co się dzieje, przeciwko ludobójstwu - mówił prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich.

Przekazał, że na jego statku było m.in. 20 posłów w państw UE, a także szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Po zatrzymaniu flotylli przez Izraelczyków, Faris zdradził, że zatrzymani byli "traktowani w sposób brutalny". - My nie rezygnujemy. To pierwszy krok do budowy wielkiej solidarności. (....) Naszym celem jest pomoc narodowi palestyńskiemu - mówił.

