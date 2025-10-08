Rekord promili w Mielcu. Wynik zaskoczył nawet lekarzy

Ponad siedem promili w organizmie miał około 30-letni mężczyzna, który trafił we wtorek na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Mielcu. Personel medyczny udzielił mu błyskawicznej pomocy, a jego stan stopniowo się poprawiał. Po kilkunastu godzinach spędzonych pod opieką lekarzy, pacjenta wypisano ze szpitala.

O sprawie poinformował lokalny serwis akena24.pl. Informacje potwierdziła polsatnews.pl rzecznik prasowa mieleckiego szpitala Aneta Dyka-Urbańska.

Do niecodziennej sytuacji doszło 7 października w Mielcu. Na Szpitalny Oddział Ratunkowy został przewieziony około 30-letni mężczyzna. Personel medyczny przebadał go pod kątem zawartości alkoholu. Wynik badania trzeźwości wzbudził grozę.

Miał ponad siedem promili. Mężczyzna wyszedł z tego bez szwanku

- Pacjent miał ponad siedem promili alkoholu w organizmie - przekazała rzeczniczka. Na szczęście po szybkiej pomocy udzielonej przez medyków jego stan zaczął się poprawiać.

- Mężczyzna pozostał w szpitalu na obserwacji i 8 października został wypisany do domu - poinformowała rzecznik prasowa.

Z medycznego punktu widzenia już ponad 3 promile alkoholu we krwi to poważne zagrożenie życia i ryzyko śpiączki alkoholowej.

Przy stężeniu od czterech do pięciu promili dla większości osób jest to dawka śmiertelna, a powyżej 6 promili organizm praktycznie nie ma szans na przeżycie. Zdarzają się jednak wyjątki. Mowa o osobach z wyższą tolerancją na alkohol, które przez lata regularnie i w dużych ilościach sięgały po trunki.

Jednak w większości przypadków wartości przekraczające sześć promili prowadzą do utraty przytomności, niewydolności oddechowej, a nawet zatrzymania krążenia.

