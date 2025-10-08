Rosyjski generał Andriej Kartapołow zadeklarował, że Rosja "zareaguje ostro" w przypadku dostarczenia Ukrainie rakiet Tomahawk przez Stany Zjednoczone. - Doskonale znamy te rakiety - powiedział, cytowany przez rosyjską agencję RIA. Zagroził też problemami tym, którzy dostarczą broń.

Słowa Kartapołowa, który jest przewodniczącym Komisji Obrony Dumy Państwowej, są reakcją na wypowiedź Donalda Trumpa z poniedziałku. Prezydent USA mówił, że "w pewnym sensie podjął decyzję" w sprawie sprzedaży Ukrainie pocisków Tomahawk. Dodał też, że nie chce eskalacji konfliktu.

- Doskonale znamy te rakiety, sposób ich lotu, sposób ich zestrzelenia. Pracowaliśmy nad nimi w Syrii, więc nie ma w nich nic nowego - powiedział Kartapołow cytowany przez agencję RIA.

Tomahawk dla Ukrainy. Rosjanie reagują: Będą mieli problemy

- Problemy będą mieli tylko ci, którzy je dostarczają i ci, którzy z nich korzystają - dodał generał.

Ukraińcy wielokrotnie rozmawiali na temat Tomahawków ze stroną amerykańską. Jak przekazywał serwis Axios, Tomahawki były jedynym rodzajem uzbrojenia z listy, na którego sprzedaż krajom NATO dla Ukrainy nie zgodził się Trump.

- Nasza odpowiedź będzie ostra, niejednoznaczna, wyważona i asymetryczna. Znajdziemy sposoby, by zaszkodzić tym, którzy sprawiają nam kłopoty - zagroził Kartapołow.

W podobnym tonie wypowiedział się rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow. Zaapelował o "trzeźwą ocenę" sytuacji związanej z potencjalnymi dostawami Tomahawków, gdyż taka decyzja byłaby zdaniem Kremla poważnym krokiem eskalującym. Dodał też, że Rosja szybko przeprowadzi próbę nuklearną, jeśli zrobią to Stany Zjednoczone.

