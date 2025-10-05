Literacką Nagrodę Nike 2025 otrzymała Eliza Kącka za "Wczoraj byłaś zła na zielono". Książka jest zapisem doświadczeń autorki z okresu ciąży i wychowania dorosłej już córki w spektrum autyzmu.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w niedzielę wieczorem w warszawskiej Bibliotece Uniwersyteckiej, ogłoszono tegoroczną Literacką Nagrodę Nike.

Wyróżnienie powędrowało w ręce Elizy Kąckiej za esej "Wczoraj byłaś zła na zielono" (wyd. Karakter) to literacki zapis doświadczeń autorki z okresu ciąży i wychowania dorosłej już córki w spektrum autyzmu. Jednak słowo "autyzm" nie pada tu ani razu.

Historia Rudej i jej mamy pokazuje, że czasem nawet najbliżsi sobie ludzie muszą się nauczyć żyć z barierą komunikacyjną, pogodzić się z tym, że zrozumienie nigdy nie będzie pełne i osiągane bez wysiłku. Ale taka relacja też jest cenna.

"Jej sposób myślenia dał mi dowód istnienia innego świata. Niejednorodnego, żywego, nicującego nasze kategorie. Baśń może być do niego wehikułem. Nie do świata królewien, świniopasów i smoków, jak myślałam w dzieciństwie. Do świata wyzwalającego słowa, pojęcia i rzeczy z reguł oswojonej grawitacji" - pisze Kącka.

Literacka Nagroda Nike 2025. Siódemka finalistów

W finale 29. edycji Nagrody Literackiej "Nike" znalazły się książki: Beaty Guczalskiej, Ignacego Karpowicza, Elizy Kąckiej, Kory Tei Kowalskiej, Doroty Masłowskiej, Tomasza Różyckiego i Pawła Sołtysa.

Laureat poza wyróżnieniem i statuetką, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez "Gazetę Wyborczą" oraz Fundację Nagrody Literackiej "Nike".

W zeszłym roku nagrodę otrzymała poetka Urszula Kozioł za tom wierszy "Raptularz" wydany nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego.

