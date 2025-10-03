Jakub Stefaniak w programie "Gość Wydarzeń"
Jakub Stefaniak wystąpi w programie "Gość Wydarzeń"
Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera, będzie odpowiadał na pytania Marcina Fijołka w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.
Drugim rozmówcą Marcina Fijołka będzie Michał Kot - dyrektor Instytutu Pokolenia, socjolog i ekspert w dziedzinie demografii.
