Jakub Stefaniak wystąpi w programie "Gość Wydarzeń"

Jakub Stefaniak, zastępca szefa kancelarii premiera, będzie odpowiadał na pytania Marcina Fijołka w piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24 oraz na polsatnews.pl i interia.pl.