Zapadła kluczowa decyzja w sprawie programu "Orka", który ma wzmocnić polską Marynarkę Wojenną nowoczesnymi, silnie uzbrojonymi okrętami podwodnymi. Jak poinformował dziennikarz Polsat News Michał Stela, wkrótce nad szczegółami kontraktu rozpocznie pracę specjalny zespół. To otwiera drogę do wyboru dostawcy i finalizacji projektu, na który Wojsko Polskie czeka od wielu lat.

We wtorek w Dzienniku Ustaw ukazała się publikacja decyzji o powołaniu zespołu odpowiedzialnego za realizację programu "Orka" - jednego z najważniejszych projektów modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP.

O podjęciu decyzji informuje w serwisie X dziennikarz Polsat News Michał Stela.

"Publikacja w Dz.U. powołania zespołu to kluczowa decyzja w sprawie programu Orka. Droga do finalnego wyboru i podpisania kontraktu na nowe okręty podwodne dla Marynarki Wojennej została właśnie otwarta" - przekazał.

Jak podkreślił, to ostatnia prosta przed decyzją, jakie jednostki zostaną zakupione. Obecnie polska marynarka dysponuje wysłużonym okrętem, który wymaga zastąpienia nowoczesnym sprzętem.

Polską marynarkę zasilą nowe okręty podwodne. Szczegóły programu "Orka"

Nowe okręty podwodne mają zapewnić Polsce większe bezpieczeństwo morskie, zdolności odstraszania oraz współdziałania z sojusznikami w ramach NATO.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON wielokrotnie podkreślał, że pozyskanie nowych okrętów podwodnych jest dla niego "sprawą honoru".

Orki mają być uzbrojone w torpedy do zwalczania wrogich okrętów nawodnych i podwodnych. Ich zakup pomoże w ochronie kluczowej infrastruktury podwodnej (jak Baltic Pipe) i ochronę gazowców, którymi do Polski trafia gaz LNG.

Jednostki takie mają mieć możliwość zanurzania się głębiej niż 200 metrów pod powierzchnię wody, a także mieć możliwość działania autonomicznego (bez zawijania do portu czy wsparcia z zewnątrz).

Decyzja o powołaniu specjalnego zespołu otwiera formalną drogę do wyboru oferenta i podpisania kontraktu. To oznacza, że w najbliższych miesiącach można spodziewać się przyspieszenia prac nad wskazaniem docelowego dostawcy okrętów. Wcześniej program był wielokrotnie odkładany, choć kolejne rządy deklarowały jego realizację.