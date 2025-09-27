Rośnie liczba ofiar śmiertelnych zatrucia alkoholowego w zachodniej Rosji. Komitet Śledczy poinformował w sobotę o 25 zmarłych w wyniku spożycia nielegalnie wytworzonego alkoholu metylowego. Wśród zatrzymanych osób, podejrzanych o proceder, jest 60-letnia nauczycielka oddziałów przedszkolnych.

Masowe zgony spowodowane tanim bimbrem są powtarzalnym zjawiskiem w Rosji, która od lat odnotowuje wśród swoich obywateli wysoki poziom alkoholizmu.

Nowe dane przekazano po potwierdzeniu w ostatnich dniach kolejnych sześciu ofiar śmiertelnych, u których stwierdzono zbyt wysokie stężenie metanolu w organizmie.

Rosja walczy z nielegalną produkcją alkoholu. Rośnie liczba ofiar zatrucia

Jak informują rosyjscy śledczy, w ostatnich dniach wykonano sekcje zwłok sześciu kolejnych zmarłych pochodzących z rejonu wołowskiego w obwodzie leningradzkim.

Trzej podejrzani o udział w nielegalnej produkcji metanolu zostali zatrzymani przez miejscowe służby i oczekują na proces - informuje agencja AFP.

Podejrzaną w sprawie pozostaje 60-letnia Olga S., nauczycielka oddziałów przedszkolnych. Kobieta miała dostarczać nielegalnie wytwarzany alkohol, który następnie był wprowadzany w obrót przez innych podejrzanych. W sprawie śledczy skonfiskowali ponad 1000 litrów nielegalnego napoju.

Na początku tego tygodnia w Rosji wyrok 10 lat pozbawienia wolności za handel i produkcję podrobionego cydru, który w 2023 roku zabił 50 osób, usłyszały trzy inne osoby.

Rosja od wielu lat zmaga się z wysokim poziomem alkoholizmu, choć obecnie sytuacja nie jest już tak krytyczna, jak w latach 90. ubiegłego wieku, gdy Rosjanie przodowali na listach najczęściej spożywających alkohol nacji.

Od 2016 roku, gdy na Syberii po wypiciu przemycanego olejku do kąpieli zawierającego metanol zmarło 60 osób, władze Rosji zaostrzyły przepisy dot. nielegalnej produkcji alkoholu. Mimo to wyrób tanich, domowych alkoholi wciąż jest w tym kraju powszechny, szczególnie na obszarach wiejskich o niskim standardzie życia i zaporowo wysokich cenach wódki.

