Zwrot ws. nocnej prohibicji w Warszawie. Trzaskowski zapowiada przyspieszenie

"Wczoraj na spotkaniu z radnymi i koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej uzgodniliśmy (...) że od 1 czerwca 2026 ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy. Uchwałę w tej sprawie przedłożę Radzie wiosną przyszłego roku" - przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w czwartek po południu opublikował wpis informując, "że od 1 czerwca 2026 ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu obowiązywać będzie na terenie całej Warszawy".

Przekazał, że decyzja została podjęta w środę z radnymi i koleżankami i kolegami z Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że uchwałę w tej sprawie przedłoży radzie miasta wiosną przyszłego roku.

"Czy dyskusja wokół kwestii ograniczenia sprzedaży alkoholu w stolicy przebiegła w sposób wzorcowy? Zdecydowanie nie. Czy możemy z tego wyciągnąć właściwe wnioski? Właśnie to robimy. Zdecydowana większość warszawianek i warszawiaków chce ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy na terenie całego miasta - i tak się stanie. Krok po kroku. Do przodu. We właściwym kierunku" - dodał we wpisie włodarz stolicy.

Prohibicja w Warszawie. Program pilotażowy

Przed tygodniem rada m. st. Warszawy przyjęła stanowisko w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ, zaproponowany przez klub Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt dotyczący wprowadzenia zakazu na terenie całego miasta.

"W przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady, na której przyjęta będzie uchwała ws. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w pierwszych dwóch dzielnicach" - poinformował Trzaskowski.

"Dlaczego najpierw ograniczenie będzie obowiązywać w ścisłym centrum? Bo ograniczeniu sprzedaży alkoholu towarzyszyć będzie kompleksowy program kilkunastu działań dotyczących takich kwestii jak planowanie dodatkowych patroli służb, czy oznaczenie miejsc, w których dochodzi do naruszenia zasad bezpieczeństwa, będziemy mieli też dane dotyczące tego, jak przekłada się zakaz na konkretne miejsca i godziny naruszeń porządku" - tłumaczył w czwartkowym wpisie prezydent miasta.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przed kilkoma dniami w"Gościu Wydarzeń" uściślił, że pilotaż na Śródmieściu oraz Pradze-Południe potrwa dwa, trzy miesiące, a po tym okresie zapadną kolejne decyzje w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu.

Wrócił też do czasów, gdy sam był stołecznym radnym i jak stwierdził, rozmawiał z mieszkańcami na temat nocnych libacji w mieście. Według niego wówczas miały im przeszkadzać hałasy nie ze sklepów, a restauracji.