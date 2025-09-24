NASA planuje wysłać astronautów w dziesięciodniową podróż wokół Księżyca już w lutym. Choć załoga nie wyląduje na jego powierzchni, poleci dalej w przestrzeń kosmiczną niż ktokolwiek od czasu misji Apollo 17. Start odbędzie się w ramach programu Artemis II, którego celem jest nie tylko powrót człowieka na Srebrny Glob, ale także stworzenie tam stałej bazy.

NASA od ponad pięciu dekad pracowała nad tym, by astronauci mogli ponownie wylecieć poza niską orbitę Ziemi. Chociaż nadal zostało wiele do rozrobienia, agencja poinformowała, że planuje tego dokonać już 5 lutego 2026 roku. Wcześniej NASA informowała, że lot będzie mógł się odbyć najwcześniej w kwietniu przyszłego roku.

Celem misji Artemis II jest wysłanie czterech astronautów - Reida Wisemana, Victora Glovera, Christiny Koch i Jeremy’ego Hansena - w dziesięciodniową podróż wokół Księżyca i z powrotem.

Będzie to pierwsza załogowa misja poza niską orbitę Ziemi od czasów Apollo 17 w grudniu 1972 roku.

Podróż dookoła Księżyca. Szczegóły misji Artemis II

Rakieta Space Launch System (SLS), która posłuży do misji, została już złożona i uznana za gotową do lotu. Statek kosmiczny Orion znajduje się w końcowej fazie przygotowań i zostanie zamocowany na szczycie rakiety jeszcze w tym roku. Z kolei na początku 2026 roku połączony zestaw zostanie przetransportowany na miejsce startu w Kennedy Space Center.

Na platformie startowej rakieta wraz ze statkiem kosmicznym zostaną zintegrowane z systemami naziemnymi, a następnie przejdą tzw. mokry test odliczania. W jego trakcie oba stopnie rakiety zostaną w pełni zatankowane, a procedura odliczania zostanie przerwana na ostatnich sekundach przed planowanym startem.

Ze względu na położenie orbit Ziemi i Księżyca, co miesiąc istnieją okna startowe trwające od czterech do ośmiu dni. W lutym okno startowe otwiera się 5. dnia miesiąca, a start planowany jest na wieczór.

Po starcie kapsuła Orion odłączy się od górnego stopnia rakiety SLS nieco ponad trzy godziny po starcie i spędzi około 24 godzin na orbicie Ziemi, podczas której astronauci przeprowadzą testy systemów podtrzymywania życia, silników manewrowych i innych urządzeń.

Misja Artemis II. Sukces kluczem do lądowania na Księżycu

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, Orion uruchomi główny silnik, by wejść na tzw. trajektorię swobodnego powrotu wokół Księżyca. To specjalna ścieżka lotu, która zapewnia bezpieczny powrót na Ziemię nawet w przypadku awarii napędu.

Na tej trasie statek przeleci obok Księżyca i oddali się od niego jeszcze o 8-14 tysięcy kilometrów, zanim skieruje się z powrotem w stronę naszej planety.

Sukces misji będzie jednak kluczowy dla przyszłego startu Artemis III, który przewiduje nie tylko lądowanie ludzi na Księżycu, ale również stworzenie tam trwałej bazy.

Jak na razie eksperci studzą emocje, wskazując, że deklarowany termin "nie wcześniej niż połowa 2027 roku" dla tej misji może być zbyt optymistyczny, m.in. ze względu na konieczność gotowości statku Starship SpaceX do transportu astronautów na powierzchnię Księżyca i z powrotem.