Wielka kumulacja rozbita. Fortuna dla zwycięzcy w Eurojackpot

Padła główna wygrana w Eurojackpot. 120 mln euro trafi do gracza z Niemiec. W Polsce padło trzydzieści osiem wygranych piątego stopnia, których wartość to po niemal 30 tys. zł. We wtorek, 23 września 2025 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. Które liczby okazały się szczęśliwe?

We wtorek w Niemczech padła gówna wygrana w kumulacji Eurojackpot. Do zwycięzcy trafi 120 mln euro. W tym samym kraju odnotowano też wygraną drugiego stopnia o wartości 21 mln euro.

Wygranych trzeciego stopnia po ponad 154 tys. euro było 12. Osiem z nich w Niemczech, dwie w Szwecji oraz po jednej w Czechach i Finlandii.

W Polsce odnotowano 38 wygranych piątego stopnia po niemal 30 tys. zł.

Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 września 2025 roku, to: 32, 6, 33, 24, 11, 20



W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż sześć milionów złotych.

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 25 września 2025 roku o godzinie 22:00.



Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 września 2025 roku, to: 37, 13, 9, 21, 39, 49



W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł.



W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 9 września 2025 roku w przez Internet.



Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 25 września 2025 roku o

godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 września 2025 roku, to: 4, 25, 31, 39, 9



W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych.



Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet.



Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 24 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 września 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 67, 42, 35, 11, 27, 23, 69, 43, 20, 60, 58, 45, 68, 62, 64, 13, 37,

32, 17, 16 (Plus: 16)

Losowanie o 22:00: 37, 76, 20, 22, 1, 18, 50, 39, 36, 34, 24, 78, 58, 48, 60, 23, 47,

30, 63, 10 (Plus: 10)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych.



Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych, zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 września 2025 roku, to:

Liczby główne: 7, 18, 31, 32, 33

Euronumery: 10, 11



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 45 milionów.



Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim.



Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 26 września 2025 roku o godzinie 20:45.



Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 września 2025 roku, to:

Losowanie o 14:00: 7, 4, 13, 15, 10, 5, 11, 12, 21, 8, 23, 19

Losowanie o 22:00: 11, 1, 7, 21, 8, 6, 9, 24, 15, 14, 13, 20

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie.



Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 17 września 2025 roku w Kaliszu.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 września 2025 roku, to: 21, 16, 27, 29, 24 oraz 4



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 zł miesięcznie przez 20 lat.



Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie.



Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 24 września 2025 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 23 września 2025 roku, to: 16, 34, 29, 8, 27 oraz 3



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote.

Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół.



Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 24 września 2025 roku o godzinie

WIDEO: Rosyjskie myśliwce w przestrzeni Estonii. "Następnym razem powinny zostać zestrzelone" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl