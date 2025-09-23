Tydzień urlopu po sezonie za mniej niż 1000 zł? To najlepsze kierunki

Tydzień urlopu po sezonie za mniej niż 1000 zł? To najlepsze kierunki
Szukając pomysłu na wypoczynek poza szczytem sezonu, warto rozważyć wyjazd we wrześniu lub październiku. Ceny spadają, kurorty pustoszeją, a pogoda w wielu krajach nadal pozwala cieszyć się słońcem i ciepłym morzem. Jesień to idealny czas, aby odpocząć za niewielkie pieniądze.

Hotele oraz linie lotnicze wczesną jesienią oferują bardziej atrakcyjne ceny, a popularne kurorty nie są już tak zatłoczone jak latem. W efekcie można cieszyć się spokojnym wypoczynkiem.

Gdzie najtaniej na tydzień po sezonie? Eksperci podpowiadają

Według analizy ekspertów z eSky.pl, najbardziej opłacalne kierunki na tygodniowy urlop po sezonie to południowa Europa, ale także kurorty nad Adriatykiem, Morzem Czarnym czy w rejonach śródziemnomorskich wysp. We wrześniu i październiku można zarezerwować pobyt z przelotem nawet od ok. 900 zł/jedna osoba.

 

Włochy. Wypoczynek w stylu dolce vita

Włoskie wybrzeża, takie jak Rimini czy Kalabria, proponują tygodniowe pobyty z przelotem i śniadaniem już od ok. 900 zł za osobę. W Rimini warto zobaczyć zabytkowe centrum i słynny Łuk Augusta, a w Kalabrii odwiedzić miasteczko Tropea z malowniczymi klifami. Ciekawych ofert warto szukać także w Apulii, gdzie można zajrzeć do Alberobello z charakterystycznymi domkami trulli.

Grecja. Wyspy i kontynent w atrakcyjnych cenach

Chalkidiki i Peloponez otwierają sezon niższych cen od 1100 zł za tydzień pobytu. Na Chalkidiki czekają szerokie, piaszczyste plaże i przylądek Athos, a na Peloponezie warto zwiedzić starożytne Mykeny czy Nafplio. Na wyspach takich jak Rodos czy Korfu można znaleźć oferty już od 1200 zł. Na Rodos poleca się spacer po średniowiecznym Starym Mieście, a na Korfu odkrywanie urokliwych zatok.

Hiszpania. Plaże i słońce poza sezonem

Na Costa Brava, szczególnie w Lloret de Mar, tydzień wakacji ze śniadaniem można spędzić już od około 1100 zł. Bez wątpienia hiszpańskie kurorty nawet jesienią gwarantują słoneczną pogodę i mniejsze tłumy. W okolicy warto wybrać się do zabytkowego Tossa de Mar lub zaplanować jednodniową wycieczkę do Barcelony.

 

Malta i Turcja. Egzotyka znacznie bliżej

Malta (np. kurort Qawra) pozwala zarezerwować tydzień wypoczynku już od 1600 zł. W tureckiej Alanyi dostępne są opcje all inclusive, które również mieszczą się w tej cenie. Warto zobaczyć stolicę Vallettę, Mdinę oraz Błękitną Grotę. W tureckiej Alanyi dostępne są opcje all inclusive w tej samej cenie, a na miejscu koniecznie trzeba odwiedzić plażę Kleopatry oraz lokalny zamek.

Chorwacja. Sprawdzony relaks nad Adriatykiem

Zadar czy Makarska oferują tygodniowe pobyty z przelotem i śniadaniem od 1200 zł. Jesień w Chorwacji to gwarancja spokojniejszych plaż i wciąż optymalnych temperatur. W Zadarze warto posłuchać morskich organów i przespacerować się po starówce, a w Makarskiej wybrać się na wycieczkę w góry Biokovo.

Niedrogi urlop po sezonie w Polsce? To też możliwe!

Nie każdemu odpowiada wyjazd za granicę, dlatego poniżej przedstawiono ciekawe propozycje wypoczynku w Polsce.

 

Gdy wakacyjny tłum już znika, nad Bałtykiem robi się spokojniej, a ceny noclegów spadają nawet o połowę. W miejscowościach takich jak Ustka, Łeba, Międzyzdroje czy Władysławowo bez problemu można zabukować tydzień w domu gościnnym, pensjonacie albo apartamencie za około 800-900 zł od osoby.

 

Morze odpada? Mazury poza sezonem to szansa na ciszę, piękne jeziora i lasy. Za tydzień w domku letniskowym w okolicach m.in. Giżycka czy Rucianego-Nidy zapłaci się od 400 zł do 950 zł od osoby (w zależności od standardu i wyżywienia).

 

Warto rozważyć także góry. W Karpaczu, Szklarskiej Porębie czy Wiśle sporo hoteli i pensjonatów oferuje atrakcyjne pakiety z wyżywieniem. Poza wakacjami tygodniowy pobyt w górach można zorganizować już za 900 zł.

red. / polsatnews.pl
