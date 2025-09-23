Szukając pomysłu na wypoczynek poza szczytem sezonu, warto rozważyć wyjazd we wrześniu lub październiku. Ceny spadają, kurorty pustoszeją, a pogoda w wielu krajach nadal pozwala cieszyć się słońcem i ciepłym morzem. Jesień to idealny czas, aby odpocząć za niewielkie pieniądze.

Hotele oraz linie lotnicze wczesną jesienią oferują bardziej atrakcyjne ceny, a popularne kurorty nie są już tak zatłoczone jak latem. W efekcie można cieszyć się spokojnym wypoczynkiem.

Gdzie najtaniej na tydzień po sezonie? Eksperci podpowiadają

Według analizy ekspertów z eSky.pl, najbardziej opłacalne kierunki na tygodniowy urlop po sezonie to południowa Europa, ale także kurorty nad Adriatykiem, Morzem Czarnym czy w rejonach śródziemnomorskich wysp. We wrześniu i październiku można zarezerwować pobyt z przelotem nawet od ok. 900 zł/jedna osoba.

Włochy. Wypoczynek w stylu dolce vita

Włoskie wybrzeża, takie jak Rimini czy Kalabria, proponują tygodniowe pobyty z przelotem i śniadaniem już od ok. 900 zł za osobę. W Rimini warto zobaczyć zabytkowe centrum i słynny Łuk Augusta, a w Kalabrii odwiedzić miasteczko Tropea z malowniczymi klifami. Ciekawych ofert warto szukać także w Apulii, gdzie można zajrzeć do Alberobello z charakterystycznymi domkami trulli.

Grecja. Wyspy i kontynent w atrakcyjnych cenach

Chalkidiki i Peloponez otwierają sezon niższych cen od 1100 zł za tydzień pobytu. Na Chalkidiki czekają szerokie, piaszczyste plaże i przylądek Athos, a na Peloponezie warto zwiedzić starożytne Mykeny czy Nafplio. Na wyspach takich jak Rodos czy Korfu można znaleźć oferty już od 1200 zł. Na Rodos poleca się spacer po średniowiecznym Starym Mieście, a na Korfu odkrywanie urokliwych zatok.

Hiszpania. Plaże i słońce poza sezonem

Na Costa Brava, szczególnie w Lloret de Mar, tydzień wakacji ze śniadaniem można spędzić już od około 1100 zł. Bez wątpienia hiszpańskie kurorty nawet jesienią gwarantują słoneczną pogodę i mniejsze tłumy. W okolicy warto wybrać się do zabytkowego Tossa de Mar lub zaplanować jednodniową wycieczkę do Barcelony.

Malta i Turcja. Egzotyka znacznie bliżej

Malta (np. kurort Qawra) pozwala zarezerwować tydzień wypoczynku już od 1600 zł. W tureckiej Alanyi dostępne są opcje all inclusive, które również mieszczą się w tej cenie. Warto zobaczyć stolicę Vallettę, Mdinę oraz Błękitną Grotę. W tureckiej Alanyi dostępne są opcje all inclusive w tej samej cenie, a na miejscu koniecznie trzeba odwiedzić plażę Kleopatry oraz lokalny zamek.

Chorwacja. Sprawdzony relaks nad Adriatykiem

Zadar czy Makarska oferują tygodniowe pobyty z przelotem i śniadaniem od 1200 zł. Jesień w Chorwacji to gwarancja spokojniejszych plaż i wciąż optymalnych temperatur. W Zadarze warto posłuchać morskich organów i przespacerować się po starówce, a w Makarskiej wybrać się na wycieczkę w góry Biokovo.

Niedrogi urlop po sezonie w Polsce? To też możliwe!

Nie każdemu odpowiada wyjazd za granicę, dlatego poniżej przedstawiono ciekawe propozycje wypoczynku w Polsce.

Gdy wakacyjny tłum już znika, nad Bałtykiem robi się spokojniej, a ceny noclegów spadają nawet o połowę. W miejscowościach takich jak Ustka, Łeba, Międzyzdroje czy Władysławowo bez problemu można zabukować tydzień w domu gościnnym, pensjonacie albo apartamencie za około 800-900 zł od osoby.

Morze odpada? Mazury poza sezonem to szansa na ciszę, piękne jeziora i lasy. Za tydzień w domku letniskowym w okolicach m.in. Giżycka czy Rucianego-Nidy zapłaci się od 400 zł do 950 zł od osoby (w zależności od standardu i wyżywienia).

Warto rozważyć także góry. W Karpaczu, Szklarskiej Porębie czy Wiśle sporo hoteli i pensjonatów oferuje atrakcyjne pakiety z wyżywieniem. Poza wakacjami tygodniowy pobyt w górach można zorganizować już za 900 zł.

