Przełom września i października przyniesie w niemal całej Polsce spore pogodowe zmiany. Po ostatnim weekendzie, który temperaturą przywołał wspomnienia z upalnego lata, teraz czas przygotować się na prawdziwą jesienną aurę. IMGW zapowiada m.in. pierwsze nocne przymrozki.

Nad Polskę napłynęło chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W najbliższych dniach będziemy w tej masie powietrza – zapowiedział synoptyk IMGW Wiesław Winnicki. Meteorolodzy zaprezentowali długoterminowe prognozy pogody na początek jesieni. Poza spadkiem temperatur i lokalnymi opadami deszczu Polacy już niedługo mogą spodziewać się przygruntowych przymrozków.

Pogoda na początek jesieni. Czas sięgnąć po grubszy płaszcz

Jak wskazują prognozy, w całej Polsce czeka nas w najbliższych tygodniach stopniowe ochłodzenie. Na przełomie września i października temperatury oscylować będą od 9 i 10 st. C na południu, do 17 i 18 st. C na północy kraju. Z kolei w nocy z wtorku na środę mieszkańcy południowego wschodu i południa kraju powinni przygotować się na duże zachmurzenie i opady deszczu do ok. 10 mm.

Na północnych krańcach kraju zachmurzenie może wzrastać, wystąpią tam również przelotne opady deszczu, w szczególności w regionie Zatoki Gdańskiej. Dodatkowo mogą tam pojawić się mgły ograniczające widoczność do 300 m. W środę zachmurzenie w regionach podgórskich duże z opadami deszczu, które będą zanikać w godzinach popołudniowych.

Jaka pogoda w październiku? Letnie temperatury odejdą w niepamięć

W nocy ze środy na czwartek temperatura na północnym wschodzie może spaść do 1 st. C, a jak zapowiada IMGW - lokalnie możliwe są również przygruntowe przymrozki do -2 st. C. Jak wynika z map pogodowych opublikowanych przez IMGW, w ostatnich dniach września temperatury wyniosą od 9 i 10 stopni na południu, do 17 i 18 stopni na północy kraju.

Na początku października średnia temperatura maksymalna w Polsce wahać się będzie od 13 st. C na południu do 16 i 17 w centrum i na południowym zachodzie. W drugiej części miesiąca czeka nas już nieco większe ochłodzenie. Średnie temperatury maksymalne wyniosą wówczas od 9 st. C. na południu do 12-13 na południowym zachodzie.