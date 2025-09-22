Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Samochód stanął w płomieniach

Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Samochód stanął w płomieniach
Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 25

Na drodze krajowej nr 25 doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w betonowy przystanek autobusowy i stanął w płomieniach. Kierowca nie przeżył. Droga jest całkowicie zablokowana, a policja kieruje ruchem na objazdy.

Jak podała policja, do zdarzenia doszło na 366 kilometrze drogi krajowej nr 25 (DK25).

 

Kierowca subaru, jadący z Międzyborza w stronę Oleśnicy, z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w betonowy przystanek. Auto natychmiast stanęło w ogniu. Niestety, mężczyzna nie przeżył.

 

 

 

Dolny Śląsk. Śmiertelny wypadek na trasie Międzybórz-Oleśnica

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Droga pozostaje całkowicie zablokowana, a funkcjonariusze kierują kierowców na trasy alternatywne. Policja apeluje o zachowanie ostrożności.

