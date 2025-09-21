"Cena piękna". Polsat News Ujawnia sekrety branży beauty

Pełniejsze usta, gładka twarz, poprawa wyglądu - dla wielu kobiet to spełnienie marzeń i obietnica większej pewności siebie. Często jednak pogoń za pięknem kończy się bólem, oszpeceniem i dramatem spowodowanym przez nieuczciwych właścicieli gabinetów medycyny estetycznej. Czy marzenia o urodzie nie kosztują czasem zbyt wiele?

Monika Gawrońska w swoim najnowszym reportażu "Cena piękna" odsłania szokującą prawdę o jednym z najbardziej dochodowych biznesów w Polsce - branży beauty. Z kamerą wchodzi tam, gdzie klientki zamiast piękna, znajdują cierpienie i trwałe konsekwencje nieudanych zabiegów.

Nieudane zabiegi estetyczne i fałszywi specjaliści

Mimo że prawo jednoznacznie wskazuje, iż inwazyjne zabiegi medycyny estetycznej mogą wykonywać wyłącznie lekarze, w praktyce codziennością jest bezkarne łamanie tych zasad. Kosmetyczki i kosmetolodzy, uzbrojeni w bezwartościowe certyfikaty z internetowych kursów, przeprowadzają procedury, które powinny być zarezerwowane dla specjalistów medycyny. Substancje o nieznanym składzie i brak kontroli sprawiają, że stawką staje się ludzkie zdrowie.

ZOBACZ: "Śmierć Bartłomieja Miecznikowskiego". Mocne oskarżenia rodziny, szokujące nagrania

Dziennikarka Polsat News spotkała się z ofiarami takich praktyk oraz lekarzami, którzy alarmują: skutki bywają nieodwracalne. Blizny, uszkodzenia skóry, a czasem trwałe okaleczenia - to realna cena, jaką płacą osoby, które zaufały obietnicom szybkiego piękna.

"Cena piękna" to mocny, pełen emocji obraz branży, która działa ponad prawem i w pogoni za zyskiem łamie kolejne granice.

Premiera reportażu w niedzielę 21 września o godz. 21:00 na antenie Polsat News.

WIDEO: Człowiek prezydenta o Donaldzie Tusku. Porównał go do... skorpiona Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl