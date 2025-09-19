W Małopolsce produkowany jest system antydronowy, nazywany "Potworem z Tarnowa". Interesują się nim nie tylko polskie służby, ale i te zagraniczne. - System może służyć do obrony infrastruktury krytycznej, gazoportów, lotnisk, wyrzutni rakiet Patriot. Zastosowanie jest ogromne - mówi Krzysztof Lustofin z Zakładów Mechanicznych "Tarnów".

W piątek przekazano, że Cezary Tomczyk, sekretarz stanu MON podpisał decyzję dotyczącą testowania w Siłach Zbrojnych RP bezzałogowych statków powietrznych, bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz środków ich zwalczania.

Takim środkiem jest "Potwór z Tarnowa", polski system, któremu miała okazję przyjrzeć się reporterka Polsat News.

Antydronowy szybkostrzelny system. Stworzyli go Polacy

"Potwór z Tarnowa" to nowoczesny polski system antydronowy opracowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów.

Wyposażony jest w karabin WLKM kalibru 12,7 mm, osiąga szybkostrzelność 3600 strzałów na minutę i niszczy drony z odległości do 2 km. Waży około 1100 kg i zawiera radar oraz lawetę.

"Potwór z Tarnowa". Zainteresowanie polskim systemem rośnie

Systemem interesuje się nie tylko polskie wojsko. Wzbudził już międzynarodowe zainteresowanie, w tym mediów z Ukrainy, Rumunii i Rosji. Może działać w trybie manualnym, półautomatycznym i automatycznym. W planach jest integracja z pojazdami bojowymi.

WIDEO: "Potwór z Tarnowa". System antydronowy polskiej produkcji

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- System może służyć do obrony infrastruktury krytycznej, gazoportów, lotnisk, wyrzutni rakiet Patriot. Zastosowanie jest ogromne. Może być też zamontowany na różnych wozach, okrętach - powiedział w rozmowie z Polsat News Krzysztof Lustofin z Centrum Badawczo-Rozwojowego Zakładów Mechanicznych Tarnów.

W tym 2025 roku wyprodukowano trzy takie systemy, zakład gotowy jest jednak do produkcji seryjnej.