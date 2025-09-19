- Będziemy chronić długoterminowe interesy, a wy odkupicie winy waszego kraju - zaapelował szef brytyjskich służb wywiadowczych (MI6) Richard Moore, prosząc Rosjan o pomoc w prowadzeniu działań wywiadowczych przeciwko Kremlowi. Wskazał on, że jego celem jest zwerbowanie tych, którzy "mają do przekazania prawdę i mają odwagę, by się nią dzielić".

Ustępujący szef brytyjskich służb wywiadowczych (MI6) Richard Moore zwrócił się do do Rosjan, którzy "mają do przekazania prawdę i mają odwagę, by się nią dzielić". Poprosił, aby skontaktowali się z tą jednostką po to, żeby zacząć szpiegować przeciwko Kremlowi. Zapewnił on, że interesy osób, które zgodzą się na tego rodzaju współpracę, będą chronione.

- Będziecie pracować na rzecz pokoju na naszym kontynencie, dzięki czemu będziemy chronić długoterminowe interesy, a wy odkupicie winy waszego kraju - wskazał Moore, zapewniając, że "zrobi wszystko", aby zagwarantować bezpieczeństwo potencjalnym szpiegom.

Szef brytyjskich służb wywiadowczych dodał, że nie widzi "żadnych dowodów" na to, aby Władimir Putin wyrażał zainteresowanie negocjacjami pokojowymi, dopóki nie dojdzie do kapitulacji Ukrainy. Wskazał, że w jego opinii rosyjski przywódca "zwodzi" kraje europejskie, które liczą na rozwiązanie tego konfliktu zbrojnego.

Wielka Brytania rekrutuje szpiegów. Rusza platforma Silent Courier

Wcześniej brytyjski rząd poinformował o tym, że MI6 uruchamia nowy portal w darknecie. Platforma Silent Courier ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego poprzez ułatwienie agencji wywiadowczej rekrutacji potencjalnych agentów w Rosji i na całym świecie. Moore zaapelował w piątek do zainteresowanych, aby anonimowo uzyskali dostęp do tego rozwiązania, postępując zgodnie z instrukcjami udostępnionymi przez MI6 na platformie YouTube.

Zgodnie z przekazanymi zaleceniami, dostęp do Silent Courier należy uzyskać za pośrednictwem godnych zaufania sieci VPN i urządzeń, które nie są ze sobą połączone. Platforma jest przeznaczona dla wszystkich tych, którzy chcą przekazać Wielkiej Brytanii poufne informacje związane z terroryzmem lub wrogą działalnością wywiadowczą.

MI6 uruchamia portal w darknecie. Służby rekrutują szpiegów

Powstanie Silent Courier zostało skomentowane przez szefową brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper, która zaznaczyła, że zagrożenia, z którymi zmaga się świat, stają się coraz poważniejsze. - Musimy zadbać o to, aby Wielka Brytania zawsze była o krok przed naszymi przeciwnikami - wskazała.

Wcześniej podobne kroki podjęła Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA), która w 2023 roku w swoich mediach społecznościowych opublikowała informację na temat rekrutowania potencjalnych szpiegów. W odpowiedzi na te komunikaty Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego w Pekinie wysunęła zarzuty dotyczące tego, że CIA próbowała zaangażować w działania wywiadowcze również obywateli Chin.