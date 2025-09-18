Pani Hanna Radziejowska oraz Pan Mateusz Fałkowski, na mocy zawartego z Instytutem porozumienia, zostają przywróceni do pracy w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego - poinformowano w oświadczeniu Instytutu.

Instytut przekazał, że Hanna Radziejowska obejmie stanowisko Pełnomocnika dyrektora ds. dialogu polsko – niemieckiego, a Mateusz Fałkowski powróci na stanowisko zastępcy kierownika.

Hanna Radziejowska wraca do Instytutu Pileckiego. Podpisano porozumienie

"Karol Madaj, p.o. dyrektora Instytutu Pileckiego, z uznaniem odniósł się do osiągnięć, profesjonalizmu i nadzwyczajnego zaangażowania przywróconych do pracy osób oraz zarządzanego przez nich zespołu w Oddziale Instytutu w Berlinie" - przekazał Instytut.

"Podpisując porozumienie, dyrektor Madaj podkreślił, że kontynuacja ich misji – w przypadku Pani Radziejowskiej w nieco zmienionej roli – jest w pełni uzasadniona. Wyraził też przekonanie, że wypracowane rozwiązanie pozwoli na skuteczną realizację celów statutowych oraz przyczyni się do zakończenia niepotrzebnych sporów wokół Instytutu" - dodano w oświadczeniu.

Instytut przekazał, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika Oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie.

"Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, p.o. kierownika Oddziału w Berlinie p. Joanna Kiliszek, pozostanie na dotychczasowym stanowisku" - poinformowano.

Zwolnienia w Instytucie Pileckiego

W sierpniu ówczesny szef Instytutu Krzysztof Ruchniewicz zwolnił ze stanowiska szefową IP w Berlinie Hannę Radziejowską.

Radziejowska w trakcie poufnej korespondencji z resortem kultury w marcu zgłaszała swoje obawy dotyczące planowanego seminarium organizowanego przez Ruchniewicza. 3 kwietnia pracownik MKiDN poinformował ją, że jej zgłoszenie jest objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie sygnalistów. MKiDN twierdził jednak, że Radziejowskiej nigdy nie przysługiwała taka ochrona, ponieważ status przyznał pracownik, który nie miał do tego uprawnień.

Pod koniec sierpnia minister kultury Marta Cienkowska odwołała Krzysztofa Ruchniewicza ze stanowiska dyrektora Instytutu Pileckiego. Zastąpił go Karol Madaj.

Powodem odwołania Ruchniewicza - jak przekazała wówczas Cienkowska - były wadliwe zamierzenia programowe, polityka komunikacyjna i decyzje zarządcze.