Papież Leon XIV mianował księdza Mirosława Wachowskiego nuncjuszem apostolskim w Iraku. Duchowny został też podniesiony do godności arcybiskupa.

Ks. abp Mirosław Stanisław Wachowski ma 55 lat. Urodzony w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie) duszpasterz przyjął święcenia kapłańskie w 1996 roku.

Jak podaje Watykan, abp Wachowski rozpoczął służbę dyplomatyczną w Stolicy Apostolskiej w 2004 roku.

Arcybiskup Mirosław Wachowski nuncjuszem apostolskim

Pełnił posługę w przedstawicielstwach papieskich w Senegalu, w Stałej Misji przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, OBWE, w Biurze ONZ i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu i w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce.

Od 2015 roku pracował w Sekcji ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu.

W 2019 roku zastąpił prałata Antoine'a Camilleriego na stanowisku podsekretarza ds. stosunków z państwami, czyli zastępcy szefa watykańskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Gallaghera.

Arcybiskup Wachowski zna język włoski, angielski, francuski, hiszpański i rosyjski.

Nuncjusz apostolski pełni funkcję ambasadora Watykanu. Jest reprezentantem Stolicy Apostolskiej zarówno wobec władz kościelnych, jak i państwowych.