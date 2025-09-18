Łukaszenka o uwalnianiu więźniów. Wspomniał o Poczobucie

Alaksandr Łukaszenka przedstawił warunki uwalniania kolejnych więźniów politycznych odbywających kary w białoruskim reżimie. O przyszłości osadzonych ma zadecydować specjalna komisja. Łukaszenka wspomniał m.in. o wyroku polsko-białoruskiego dziennikarza, Andrzeja Poczobuta.

Przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka ujawnił, od czego będzie zależało uwolnienie kolejnych więźniów skazanych przez reżim za "ekstremistyczne przestępstwa". Prezydent Białorusi oznajmił, że kandydatury więźniów politycznych, którzy mogą być wypuszczeni na wolność, będzie oceniać specjalna komisja.

Co w praktyce oznacza to dla więźniów białoruskiego reżimu? Łukaszenka wytłumaczył proces zwalniania osadzonych na przykładzie polsko-białoruskiego dziennikarza i aktywisty Andrzeja Poczobuta, który odsiaduje wyrok 8 lat kolonii karnej.

Łukaszenka o ułaskawieniu więźniów. Co dalej z Andrzejem Poczobutem?

Niezależny białoruski Zerkalo.io podaje, że w środę podczas obchodów Dnia Jedności Narodowej na Białorusi Alaksandr Łukaszenka mówił o "stopniowym" wypuszczaniu więźniów politycznych. Oznajmił, że w pierwszej kolejności zwolnieni będą ci, których kandydatury zaakceptują członkowie komisji zajmującej się wnioskami obywateli w sprawie popełnionych przez nich naruszeń prawa.

– A nuż Mukawozczyk (Andrej Mukawozczyk, członek komisji – red.) powie, że (ten kandydat do uwolnienia) to skończony łajdak. I my wtedy zrezygnujemy i powiemy: "nie". Tak, jak w przypadku Poczobuta i innych.

Najnowszy komentarz Łukaszenki jest pokłosiem m.in. białorusko-amerykańskich negocjacji, w wyniku których 11 września uwolnionych zostało 52 więźniów politycznych z Białorusi, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Francji.

Jeden z więźniów – opozycjonista i były kandydat w wyborach prezydenckich Mikoła Statkiewicz – odmówił opuszczenia Białorusi. Jak wynika z doniesień mediów niezależnych, został ponownie umieszczony w kolonii karnej.

Wśród kilkudziesięciu ułaskawionych więźniów zabrakło jednak polsko-białoruskiego dziennikarza i działacza opozycyjnego, Andrzeja Poczobuta. Publicysta od maja 2023 roku odbywa karę ośmiu lat więzienia w kolonii karnej w Nowopołocku za "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".