Turysta spadł z dużej wysokości ze szlaku w Tatrach. Mężczyzna zginął na miejscu. - To 69-letni mieszkaniec Śląska - powiedziała polsatnews.pl podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowy KWP w Krakowie.

Podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik prasowy KWP w Krakowie przekazała, że służby zgłoszenie o wypadku otrzymały w poniedziałek około godz. 15:30.

Tatry. Śmierć na szlaku. Zginął 69-letni mężczyzna

Turysta spadł z dużej wysokości ze szlaku między Pośrednim a Skrajnym Granatem w stronę Doliny Buczynowej i poniósł śmierć na miejscu. - To 69-letni mieszkaniec Śląska - przekazała Cisło. 

 

"Ciało zostało przetransportowane śmigłowcem do Zakopanego" - poinformował ratownik dyżurny TOPR. 

 

ZOBACZ: Śmigłowiec TOPR musiał zawrócić. Akcję przejęły słowackie służby

 

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że po niedzielnych opadach deszczu górskie szlaki są mokre i śliskie. W odcinkach leśnych zalega błoto i tworzą się kałuże. Niektóre szlaki są miejscami podtopione. W Tatrach panuje bardzo duży ruch turystyczny. 

Kolejna tragedia w Tatrach

To kolejna tragedia w Tatrach. Zaledwie przed tygodniem po upadku z wysokości w rejonie Koziej Przełęczy w Tatrach zginął inny turysta.

 

Po dolocie ratownicy TOPR podjęli czynności resuscytacyjne, od których po około 20 minutach odstąpiono. Ciało turysty przetransportowano śmigłowcem do Zakopanego. W akcji uczestniczyło siedmiu ratowników górskich.

Artur Pokorski / polsatnews.pl / PAP
