Ruch lotniczy nad Polską ograniczony. Całkowity zakaz w części kraju

Polska
Unsplash/PANSA
Ruch lotniczy nad częśćią kraju zostanie ograniczony

Od 10 września do 9 grudnia 2025 roku obowiązuje ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski, wzdłuż granic z Białorusią i Ukrainą - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Nowe zasady zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Jak podano w komunikacie PAŻP na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10 września od godz. 22:00 do 9 grudnia do godz. 23:59 obowiązuje ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski.

Drony nad Polską. Ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce

W strefie tej "od zachodu do wschodu słońca" obowiązuje całkowity zakaz lotów, z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. W godzinach dziennych zakaz nie obejmuje m.in. załogowych statków powietrznych z planem lotu, wyposażonych w działający transponder i utrzymujących łączność z organami ATS, a także lotów o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR czy wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE.

 

ZOBACZ: "NATO próbuje przymknąć oko". Ukraiński deputowany o reakcji na rosyjskie drony w Polsce

 

W strefie EP R129 obowiązuje całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych. PAŻP podkreśla, że "wlot statków powietrznych, niespełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę R jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego".

 

Wyjątki od ograniczeń, po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych, mogą dotyczyć m.in. lotów państwowych, ratunkowych czy związanych z ochroną infrastruktury krytycznej.

 

"Ograniczenie wprowadzone jest ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące" - czytamy w komunikacie. 

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez kilkanaście dronów. Uruchomiono procedury obronne. Po raz pierwszy poinformowało o tym po godzinie 4:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

 

ZOBACZ: "Jesteśmy w dużej mierze bezbronni". Michał Dworczyk wskazał luki w polskiej obronie

 

 

Zgodnie z najnowszymi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów:

  • Czosnówka (woj. lubelskie, pow. bialski),
  • Cześniki (woj. lubelskie, pow. zamojski),
  • Krzywowierzba-Kolonia (woj. lubelskie, pow. parczewski),
  • Mniszków (woj. łódzkie, pow. opoczyński),
  • Oleśno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski),
  • Wielki Łan (woj. lubelskie, pow. włodawski),
  • Wohyń (woj. lubelskie, pow. radzyński),
  • Wyhalew (woj. lubelskie, pow. parczewski),
  • Wyryki (woj. lubelskie, pow. włodawski),
  • Zabłocie-Kolonia (woj. lubelskie, pow. bialski),
  • Nowe Miasto nad Pilicą (woj. mazowieckie, pow. grójecki),
  • Bychawka Trzecia (woj. lubelskie, pow. lubelski),
  • między miejscowościami Rabiany i Sewerynów (woj. mazowieckie, pow. węgrowski),
  • Czyżów (woj. świętokrzyskie, pow. buski),
  • Sobótka (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski),
  • Smyków (woj. świętokrzyskie, pow. konecki).
WIDEO: Odnaleziono fragmenty drugiego drona. Został zestrzelony
Aldona Brauła / polsatnews.pl
