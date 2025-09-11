Od 10 września do 9 grudnia 2025 roku obowiązuje ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski, wzdłuż granic z Białorusią i Ukrainą - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP). Nowe zasady zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

Jak podano w komunikacie PAŻP na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych od 10 września od godz. 22:00 do 9 grudnia do godz. 23:59 obowiązuje ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski.

Drony nad Polską. Ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej Polsce

W strefie tej "od zachodu do wschodu słońca" obowiązuje całkowity zakaz lotów, z wyjątkiem wojskowych statków powietrznych. W godzinach dziennych zakaz nie obejmuje m.in. załogowych statków powietrznych z planem lotu, wyposażonych w działający transponder i utrzymujących łączność z organami ATS, a także lotów o statusie HEAD, STATE, SAR, HOSP, MEDEVAC, FFR czy wykonywanych na hasło GARDA, ALPHA SCRAMBLE.

W strefie EP R129 obowiązuje całodobowy zakaz lotów cywilnych statków bezzałogowych. PAŻP podkreśla, że "wlot statków powietrznych, niespełniających kryteriów wyłączenia, w aktywną strefę R jest naruszeniem przepisów Prawa Lotniczego".

Wyjątki od ograniczeń, po koordynacji z Dyżurną Służbą Operacyjną Centrum Operacji Powietrznych, mogą dotyczyć m.in. lotów państwowych, ratunkowych czy związanych z ochroną infrastruktury krytycznej.

"Ograniczenie wprowadzone jest ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące" - czytamy w komunikacie.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez kilkanaście dronów. Uruchomiono procedury obronne. Po raz pierwszy poinformowało o tym po godzinie 4:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ).

Zgodnie z najnowszymi danymi MSWiA, znaleziono dotychczas pozostałości 16 dronów:

Czosnówka (woj. lubelskie, pow. bialski),

(woj. lubelskie, pow. bialski), Cześniki (woj. lubelskie, pow. zamojski),

(woj. lubelskie, pow. zamojski), Krzywowierzba-Kolonia (woj. lubelskie, pow. parczewski),

(woj. lubelskie, pow. parczewski), Mniszków (woj. łódzkie, pow. opoczyński),

(woj. łódzkie, pow. opoczyński), Oleśno (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski),

(woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski), Wielki Łan (woj. lubelskie, pow. włodawski),

(woj. lubelskie, pow. włodawski), Wohyń (woj. lubelskie, pow. radzyński),

(woj. lubelskie, pow. radzyński), Wyhalew (woj. lubelskie, pow. parczewski),

(woj. lubelskie, pow. parczewski), Wyryki (woj. lubelskie, pow. włodawski),

(woj. lubelskie, pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (woj. lubelskie, pow. bialski),

(woj. lubelskie, pow. bialski), Nowe Miasto nad Pilicą (woj. mazowieckie, pow. grójecki),

(woj. mazowieckie, pow. grójecki), Bychawka Trzecia (woj. lubelskie, pow. lubelski),

(woj. lubelskie, pow. lubelski), między miejscowościami Rabiany i Sewerynów (woj. mazowieckie, pow. węgrowski),

(woj. mazowieckie, pow. węgrowski), Czyżów (woj. świętokrzyskie, pow. buski),

(woj. świętokrzyskie, pow. buski), Sobótka (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski),

(woj. świętokrzyskie, pow. opatowski), Smyków (woj. świętokrzyskie, pow. konecki).