Polsat News liderem wzrostu wśród stacji informacyjnych. Rekordowe wyniki 10 września

W środę 10 września Polsat News osiągnął historyczne wyniki oglądalności, notując w grupie komercyjnej (16–59) 2,9 proc. udziału w rynku telewizyjnym. To wzrost o 145 proc. względem średniej rocznej (1,2 proc.) - największy proporcjonalny wzrost spośród wszystkich stacji informacyjnych w Polsce.

Na rynku kanałów newsowych Polsat News zdobył 15,8 proc. udziału w grupie 16–59, wyraźnie przebijając swoją średnią roczną (10,5 proc.). Wzrost o 51 proc. (5,2 p.p.) potwierdza, że widzowie coraz częściej wybierają Polsat News jako swoje główne źródło informacji.



Równie imponujące wyniki osiągnęła cała grupa kanałów informacyjnych Polsatu. Polsat News, Polsat News 2, Polsat News Polityka oraz Wydarzenia 24 łącznie uzyskały blisko 24 proc. udziału w rynku kanałów newsowych, co oznacza wzrost aż o 20 proc. względem średniej rocznej (19,9 proc.). Dla porównania, stacje konkurencyjne z grupy TVN w tym samym czasie straciły 9 proc. udziałów.

10 września polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez kilkanaście rosyjskich dronów. W wyniku tego uruchomiono procedury obronne i czasowo zamknięto niektóre lotniska. To właśnie tego dnia widzowie masowo wybierali Polsat News, aby śledzić bieżące relacje.

- Rekordowe wyniki pokazują, że Polsat News staje się pierwszym wyborem widzów poszukujących rzetelnych, aktualnych i dynamicznie podawanych informacji. Coraz więcej odbiorców docenia zarówno wiarygodność, jak i tempo relacjonowania najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie - komentuje Piotr Witwicki, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat, redaktor naczelny Interii i autor podcastu "Polityczny WF".



Źródło: Nielsen Audience Measurement, oprac. Polsat



*Rynek kanałów newsowych obejmuje tylko wybrane kanały; w ramach tej grupy udziały są rozdzielane proporcjonalnie.

WIDEO: "Dementuję". Rzecznik prezydenta odpowiada Sikorskiemu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red/ / polsatnews.pl