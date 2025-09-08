Który polski film powalczy o Oscary? Powołano specjalną komisję

Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił skład komisji, która wyłoni polski film zaprezentowany podczas ceremonii rozdania Oscarów. Przewodniczącą będzie producentka Ewa Puszczyńska. W gremium znaleźli się także producent Krzysztof Terej oraz reżyser Bartosz Konopka.

Skład komisji oscarowej, która wyłoni polskiego kandydata do statuetki w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy, zamieszczono w poniedziałek na stronie internetowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W gremium - którego przewodniczącą będzie producentka Ewa Puszczyńska - znaleźli się: scenarzystka Agatha Dominik, dyrektorka PISF Kamila Dorbach, reżyser Bartosz Konopka, reżyserka i scenarzystka Joanna Kos-Krauze, pianistka i kompozytorka Hanna Raniszewska, dziennikarz filmowy Krzysztof Spór, producent Krzysztof Terej oraz dziennikarka filmowa, dyrektorka artystyczna festiwalu Dwa Brzegi Grażyna Torbicka.

Jak dodano, po konsultacjach z Amerykańską Akademią Filmową scenografka Katarzyna Sobańska, zaakceptowana w pierwotnym składzie komisji, została wyłączona z wyboru polskiego kandydata do Oscara z powodu zaangażowania w jeden ze zgłoszonych tytułów.

Oscary 2026. Który polski film będzie miał szansę na nagrodę?

Posiedzenie komisji odbędzie się 15 września. Tego samego dnia dowiemy się, kto będzie reprezentował Polskę w oscarowym wyścigu.

W ub.r. polskim kandydatem do Oscara było "Pod wulkanem" Damiana Kocura. Obraz przybliża historię ukraińskiej rodziny spędzającej wakacje na Teneryfie. Urlop Kovalenków powoli dobiega końca. Przybywszy na lotnisko, dowiadują się, że ich lot powrotny do Kijowa został odwołany z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Wracają do hotelu, nie wiedząc, kiedy będzie możliwy powrót do kraju.

Między Romanem (Roman Lutskyi) i jego partnerką Anastasiią (Anastasiia Karpienko) dochodzi do spięć. 16-letnia Sofiia (Sofiia Berezovska) i jej młodszy brat Fedir (Fedir Pugachov) są świadkami kłótni. U każdego z bohaterów strach o najbliższych i przyjaciół przeplata się z poczuciem winy, że w obliczu tragedii przebywają tysiące kilometrów od domu.

98. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 15 na 16 marca 2026 r.

