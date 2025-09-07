Umowa UE-Mercosur nie jest korzystna dla polskiego rolnika - stwierdził prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze. Jednocześnie zaapelował do parlamentu o przyjęcie jego własnego projektu. Głos w sprawie zabrał również minister rolnictwa Stefan Krajewski. Polityk obiecał wdrożenie klauzul ochronnych dla producentów żywności.

Ogólnopolskie dziękczynienie za plony w Częstochowie odbywa się pod hasłem "Do Maryi w Roku Jubileuszowym". Uroczystej sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk.

W dożynkach wzięły udział tysiące rolników i przedstawiciele organizacji rolniczych z całego kraju m.in. kół gospodyń wiejskich i związkowców.

Umowa UE-Mercosur. Karol Nawrocki zabrał głos

Przed rozpoczęciem nabożeństwa głos zabrał prezydent Karol Nawrocki, który podziękował rolnikom za ich codzienną pracę.

- Z polskiej wsi idzie mądrość, która pozwala wygrać wybory - powiedział prezydent Nawrocki, zwracając się do uczestników dożynek tuż przed rozpoczęciem mszy.

- Bo wy w tym roku zebraliście także plon polskiej demokracji, więc dziękuję polskiej wsi za poparcie mojej kandydatury i za to, że mogę was reprezentować - powiedział Nawrocki.

Obiecał, że będzie wywiązywał się z obietnic, m.in. zawartych w haśle: "Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole".

- Dzięki wam Polska jest bezpieczna żywnościowo, dzięki polskiemu rolnikowi. Zawdzięczamy wam nasze bezpieczeństwo, dlatego jesteście tak ważni w całej architekturze bezpieczeństwa państwa polskiego - dodał polski przywódca.

Jak podkreślał w swoim przemówieniu, liczy na przyjęcie przez parlament zgłoszonego przez siebie projektu ustawy o ochronie polskiej wsi, zawierającego zakaz wykupu polskiej ziemi, "bo tyle mamy Rzeczypospolitej, ile mamy ziemi".

Wskazał też na konieczność zbudowania mniejszości blokującej dla umowy handlowej UE z Mercosur, bo - jak ocenił - "nie jest ona w interesie polskiego rolnika, a także rolników w innych częściach Europy".

Minister rolnictwa: Wdrożymy klauzule ochronne dla rolników

Za pracę, a także społeczne zaangażowanie i przywiązanie do wartości dziękował rolnikom minister rolnictwa Stefan Krajewski, który podkreślił, że ich praca ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski i Europy.

Szef resortu rolnictwa przyznał, że sen z powiek spędza wszystkim rolnikom widmo napływu produktów rolnych z krajów Mercosur.

- Nie było i nie ma na to zgody polskiego rządu. Jeżeli do tego dojdzie, musimy przegotować odpowiednie klauzule ochronne, które pozwolą zabezpieczyć wasze interesy - oświadczył minister Krajewski.

Kontrowersyjna umowa przyjęta przez unijnych komisarzy

W środę kolegium komisarzy unijnych przyjęło umowę handlową z krajami Mercosur (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem). Jednocześnie zapowiedziano hamulec bezpieczeństwa w przypadku nadwyżki produktów oraz możliwość rekompensat dla rolników. Francja i Polska są przeciwne podpisaniu umowy z Mercosur, ponieważ obawiają się otwarcia europejskiego rynku na żywność z krajów Ameryki Południowej.

Z kolei projekt ustawy o ochronie polskiej wsi, o którym wspomniał w Częstochowie Nawrocki, został przez niego podpisany na początku sierpnia i odnosi się m.in. do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.