Atak nożownika w parku. Rannych dwóch nastolatków
17-latek zaatakował nożem dwóch nastolatków w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie). Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu obaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala, gdzie udzielono im pomocy. Mundurowi zatrzymali podejrzanego.
Do zdarzenia doszło doszło ok. godz. 11.15 w parku przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku - przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu. 17-latek zaatakował nożem dwoje nastolatków.
Atak nożownika w Pasłęku. Poszkodowani nastolatkowie
Służby poinformowały, że poszkodowani to 16-latek i 18-latek, których przewieziono do szpitala z odniesionymi obrażeniami i udzielono natychmiastowej pomocy.
ZOBACZ: Atak nożownika w centrum Marsylii. Kilka osób rannych, napastnik nie żyje
Oficer prasowy KMP w Elblągu nadkom. Krzysztof Nowacki przekazał, że policjanci zatrzymali podejrzanego 17-latka. Rozpoczęto również wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia.Czytaj więcej