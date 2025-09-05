Atak nożownika w parku. Rannych dwóch nastolatków

Atak nożownika w parku. Rannych dwóch nastolatków
Pasłęk. Nastolatek zaatakował nożem, dwie osoby ranne

17-latek zaatakował nożem dwóch nastolatków w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie). Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu obaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala, gdzie udzielono im pomocy. Mundurowi zatrzymali podejrzanego.

Do zdarzenia doszło doszło ok. godz. 11.15 w parku przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku - przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu. 17-latek zaatakował nożem dwoje nastolatków.

Atak nożownika w Pasłęku. Poszkodowani nastolatkowie

Służby poinformowały, że poszkodowani to 16-latek i 18-latek, których przewieziono do szpitala z odniesionymi obrażeniami i udzielono natychmiastowej pomocy. 

 

Oficer prasowy KMP w Elblągu nadkom. Krzysztof Nowacki przekazał, że policjanci zatrzymali podejrzanego 17-latka. Rozpoczęto również wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. 

