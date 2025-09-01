Wyjątkowe zjawisko nad Polską. Warto spojrzeć w niebo

Wszystko wskazuje na to, że już dzisiejszej nocy nad Polską może pojawić się zorza polarna. To niezwykłe zjawisko świetlne związane jest z potężnym rozbłyskiem słonecznym i koronalnym wyrzutem masy (CME), który został skierowany prosto w stronę Ziemi.

30 sierpnia aktywny obszar na Słońcu o numerach 4204 oraz 4199 wyemitował rozbłyski klasy M2.7-M2.8. Choć nie należały one do najsilniejszych, ich długi czas trwania - aż trzy godziny - sprawił, że w przestrzeń kosmiczną wyrzucona została ogromna ilość słonecznej plazmy. Był to tzw. halo CME, czyli koronalny wyrzut masy skierowany dokładnie w stronę naszej planety.

Eksperci z NOAA oraz SWPC prognozują, że uderzenie CME nastąpi wieczorem 1 września. Zjawisku towarzyszyć może silna burza geomagnetyczna kategorii G2, a nawet G3.

Zorza polarna nad Polską. Gdzie i kiedy patrzeć w niebo?

Zdaniem popularyzatora astronomii i autora bloga "Z głową w gwiazdach" Karola Wójcickiego, przy tak silnej burzy możliwe jest nie tylko pojawienie się charakterystycznych czerwonych filarów, ale również zielonej zorzy nisko nad północnym horyzontem.

Podobną prognozę przedstawia Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jak podkreśla heliofizyczka Helena Ciechowska największe szanse na zobaczenie zorzy są jak zwykle w północnej Polsce, ale jeśli burza geomagnetyczna faktycznie osiągnie klasę G3, wówczas to barwne zjawisko może być widoczne także z centralnych, a nawet południowych regionów kraju.

Największe szanse na obserwacje mają więc mieszkańcy Pomorza, Warmii i Mazur oraz Podlasia. Najlepszy czas to godziny między 22:00 a północą. Warto szukać ciemnych miejsc z dala od świateł miast i skierować wzrok ku północnemu horyzontowi.

Choć prognozy wyglądają obiecująco, naukowcy przypominają, że ostatecznie wszystko zależy od realnych parametrów wiatru słonecznego, które poznamy dopiero z pomiarów sond kosmicznych (m.in. DSCOVR i ACE). Dlatego warto monitorować sytuację na bieżąco, np. w aplikacjach takich jak SpaceWeatherLive.

Jak zrobić dobre zdjęcie zorzy polarnej?

Eksperci ostrzegą też, że zdjęcia zórz mogą wydawać się mało reprezentatywne w stosunku do tego, co widać gołym okiem z racji samej techniki ich wykonywania. Przyczyna tego jest taka, że fotografujący używają tego samego sprzętu do robienia zdjęć obiektów oświetlonych światłem dziennym, co do zórz czy Drogi Mlecznej (a więc obiektów ledwie widocznych przez człowieka).

To oznacza konieczność użycia statywu i długiej ekspozycji - kilkunastu minut. Pomaga to doświetlić zdjęcie. Dodatkowo powolny ruch zorzy po niebie umożliwia pewną nadmiarowość w kolorze i osiągnięcie efektu rozmytych smug, na których zorza jest zielona czy czerwona wzdłuż północnego horyzontu.

Oto kilka rad dotyczących tego, jakie warunki muszą być spełnione, aby zorza była dobrze widoczna:

Jasna, bezchmurna noc,

Ciemne miejsce bez zanieczyszczenia światłem,

Skierowanie wzroku w stronę północnego horyzontu,

Zachowanie ostrożności, ponieważ aktywność geomagnetyczna może zakłócić nawigację satelitarną (GNSS).