Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza podróże do Rosji. Wciąż obowiązują także negatywne rekomendacje dotyczące wypraw do Ukrainy, Izraela i Strefy Gazy. "Podróżując wbrew wskazówkom MSZ narażamy nie tylko siebie ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji" - przypomina Radosław Sikorski. Aktualne informacje na bieżąco warto sprawdzać na stronie internetowej resortu dyplomacji.

"Podróżując wbrew wskazówkom ministerstwa spraw zagranicznych narażamy nie tylko siebie, ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji, która nie zawsze jest możliwa" - zaapelował w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych i wicepremier Radosław Sikorski.

"Jak TOPR przestrzega przed lawinami to się nie idzie w góry!" - dodał.

Podróżując wbrew wskazówkom MSZ narażamy nie tylko siebie ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji, która nie zawsze jest możliwa.

Jak TOPR przestrzega przed lawinami to się nie idzie w góry! https://t.co/yg1GmVCsG5 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 30, 2025

Ostrzeżenia MSZ. Negatywne rekomendacje dla podróży m.in. do Rosji i Izraela

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obywatelom Polski wszelkie podróże do Federacji Rosyjskiej, a także utrzymuje w mocy negatywne rekomendacja dla wypraw do Ukrainy, Izraela i Strefy Gazy.

ZOBACZ: Ujawnienie treści pisma MSZ do prezydenta. Ostra reakcja Radosława Sikorskiego

Jednocześnie resort podkreśla, że przekazywane informacje są jedynie rekomendacjami, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. MSZ nie ma bowiem prawnych możliwości zakazania wjazdu do jakiegokolwiek państwa.

Aktualne rekomendacje na bieżąco warto sprawdzać na rządowych stronach ministerstwa. Ostrzeżenia dzielą się na cztery grupy:

1. Zachowaj (zwykłą) ostrożność – oznacza poziom zagrożenia zbliżony do Polski.

2. Zachowaj szczególną ostrożność – oznacza poziom zagrożenia wyższy niż w Polsce.

3. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne – oznacza poziom zagrożenia znacznie wyższy niż w Polsce. W naszej ocenie podróże konieczne to wyjazdy w celach zawodowych, pilnych sprawach rodzinnych itd. – wyłączamy z tej kategorii cele turystyczne. Ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela.

4. MSZ odradza wszelkie podróże – oznacza najwyższy poziom zagrożenia. Odradzane są wszelkie podróże, w tym w celach zawodowych i pilnych sprawach rodzinnych.

MSZ przypomina także, aby przed każdą podróżą zarejestrować się w systemie Odyseusz, dzięki czemu, w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji, resort będzie mógł się z nami skontaktować.