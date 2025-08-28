"Zginął pilot Wojska Polskiego". Szef MON na miejscu tragedii w Radomiu

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że pilot, który zginął w katastrofie myśliwca F-16 w Radomiu był oficerem Wojska Polskiego. Głos w sprawie zabrał również prezydent Karol Nawrocki, który złożył kondolencje rodzinie pilota. Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim pilota złożył również premier Donald Tusk.

"Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego - oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą" - poinformował szef MON.

"Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego" - dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Głos w sprawie tragicznego wypadku zabrał również prezydent Karol Nawrocki. "Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie" - napisał.

"W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia" - napisał z kolei premier Donald Tusk.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia, którego żona jest pilotem wojskowym przekazał, że w katastrofie zginął "nagradzany pilot, instruktor, szef szkolenia".

"Po tragedii na radomskim lotnisku nie ma słów, żeby wyrazić ból, szok, wykrzyczeć niezgodę. Wspaniały, świetnie wykształcony, nagradzany pilot, instruktor, szef szkolenia... Najbliższym, a zwłaszcza żonie i synom poległego Kolegi, składam najszczersze, z głębi serca płynące wyrazy współczucia. Usłyszycie to pewnie od każdej lotniczej rodziny, ale i od polskiego państwa: nie zostaniecie teraz sami. Wciąż nie możemy w to z Ulą uwierzyć…" - napisał.

Katastrofę skomentował również szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Wielka tragedia w Radomiu. Zginął pilot samolotu F-16. Najgłębsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim tragicznie zmarłego pilota. Cześć Jego pamięci!" - napisał.

Do katastrofy myśliwca F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego doszło w czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu. Pilot nie przeżył wypadku.

Wkrótce więcej informacji.