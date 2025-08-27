W oknie życia w Sosnowcu znaleziono dziecko. Ma 10 dni

Do okna życia w Sosnowcu trafił 10-dniowy chłopiec. Siostry Karmelitanki, które zajmują się oknem, przekazały, że dziecko było "spokojne i zadbane". Trafiło do szpitala na rutynowe badania. Później rozpocznie się procedura związana z jego opieką i przyszłą adopcją.

Do okna życia w Sosnowcu, którym opiekuje się Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus we współpracy z Caritas Polska trafiło 10-dniowe dziecko. Siostry zakonne poinformowały w mediach społecznościowych, że był to zdrowy i zadbany chłopiec.

Sosnowiec. Dziecko zostawione w oknie życia

"W poniedziałek, 25 sierpnia o godzinie 18.00, w sosnowieckim 'Oknie życia', którym się opiekujemy uruchomił się alarm. Przyniesiono 10-dniowego chłopczyka. Niemowlę było spokojne i zadbane" - przekazały siostry.

ZOBACZ: Nowe informacje ws. Polaków, którzy zaginęli w Alpach. Komunikat MSZ

Na miejsce zostało wezwane pogotowie, które zabrało chłopca do szpitala na rutynowe badania. Po potwierdzeniu, że dziecku nic nie jest, zaczną się procedury związane z jego opieką i przyszłą adopcją.

Okno życia w Sosnowcu działa przy ul. Matki Teresy Kierocińskiej 25, na Osiedlu Piastów. Zostało uruchomione w 2009 roku, a pierwsze dziecko trafiło tam w 2018 roku. 10-dniowy chłopiec jest szóstym dzieckiem uratowanym przez zakonnice.

ZOBACZ: Noworodek w oknie życia. Dziewczynka miała tylko kilka godzin

Jak informują karmelitanki okno jest "czynne całą dobę, łatwo dostępne i odpowiednio oznaczone". W chwili otwarcia uruchamia się alarm, który powiadamia dyżurującą siostrę o zostawieniu dziecka. Następnie od razu wzywana jest pomoc medyczna.

"Ze wzruszeniem dostrzegamy, że 'Okno życia', przy którym nieustannie czuwamy, spełnia swoją misję – chroni najmniejszych, służy budowaniu cywilizacji życia i miłości oraz daje dzieciom szansę na bezpieczną przyszłość" - piszą siostry na swojej stronie internetowej.