Radiowóz dachował podczas pościgu. Jedna osoba trafiła do szpitala

Podczas policyjnego pościgu w Gdańsku funkcjonariusz stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do jego dachowania. Ściganemu kierowcy udało się natomiast zbiec i ukryć samochód. Trwają poszukiwania białego bmw - przekazała Interii asp. szt. Mariusz Chrzanowski z miejscowej KMP.

We wtorek ok. godz. 19:00 policjanci ruszyli nieoznakowanym samochodem za kierowcą, który nie zatrzymał się w związku z kontrolą prędkości. Patrol próbował unieruchomić białe bmw, jednak ścigany nie reagował na sygnały i uciekał ulicą Sucharskiego w kierunku S7. W trakcie jazdy, na wysokości ul. Uczniowskiej, policjant stracił panowanie nad radiowozem.

- Podczas zmiany pasa ruchu doszło do kontaktu nieoznakowanego radiowozu z samochodem, który jechał przed policjantami. W wyniku tego policjant stracił panowanie nad pojazdem i doszło do dachowania policyjnego radiowozu - przekazał Interii asp. szt. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku.

Dachowanie radiowozu podczas pościgu. Poszkodowany jeden z policjantów

Poszkodowany został jeden z policjantów, którego przewieziono do szpitala. - Według wstępnych informacji nie ma poważnych obrażeń - poinformował oficer prasowy gdańskiej policji. Na miejscu zdarzenia pracuje policja pod nadzorem prokuratora.

Obecnie trwają działania mające na celu odnalezienie samochodu, którym zbiegł ścigany kierowca. To białe BMW kombi na duńskich tablicach rejestracyjnych: DN93948. - Policjanci sprawdzają wszystkie parkingi i okolice, w których ten pojazd może być. Śledzimy również trasę przejazdu tego samochodu, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę - przekazał asp. szt. Chrzanowski w relacji dla Interii.