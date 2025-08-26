Popularny krytyk kulinarny Robert Makłowicz zajmie się nową działalnością za granicą. Twórca programów, obecnie na Youtube, we współpracy z renomowanym studiem architektonicznym BXB studio przygotował projekt apartamentów na jednym z chorwackich półwyspów.

Robert Makłowicz jest znany z miłości zachodnich Bałkanów, a zwłaszcza do Chorwacji i Czarnogóry, w której spędzał niedawne wakacje.

Z doniesień studia BXB dowiadujemy się, że znany krytyk kulinarny postanowił zainwestować właśnie w Chorwacji. Co ciekawe, tym razem nie stawia on na gastronomię.

Robert Makłowicz zaakceptował projekt w Chorwacji. Chodzi o apartamenty

Z mediów społecznościowych studia dowiadujemy się, że Makłowicz zaakceptował projekt dwóch apartamentowców na jednym z chorwackich półwyspów. Budynki znajdą się tuż nad wybrzeżem Adriatyku. Ten region Chorwacji słynie z wyśmienitej kuchni m.in. owoców morza i aromatycznych ziół.

"Zespół BXB studio opracował dla Roberta Makłowicza projekt koncepcji, który został przez niego pozytywnie przyjęty. Są to dwa apartamentowce na półwyspie Peljesac w południowej Chorwacji, na wzgórzach miasteczka Orebic z widokiem na morze i malowniczo rozsypane wysepki" - czytamy w opisie wizualizacji inwestycji zamieszczonej w serwisie Instagram.

Nie podano jeszcze daty zakończenia budowy ani terminu wprowadzenia apartamentów na rynek. Sam Robert Makłowicz nie skomentował jeszcze doniesień o pracy nad swoim nowym projektem.