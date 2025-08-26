Chińska firma Yangwang poinformowała, że jej hipersamochód U9 rozpędził się do 472,41 km/h, co jest nowym rekordem prędkości maksymalnej dla produkowanych samochodów elektrycznych. Próbę przeprowadzono na niemieckim torze testowym Papenburg Automotive Testing i użyto do niej wersji U9 Track Edition, której maksymalna moc wynosi 3000 KM.

Nowy rekord prędkości maksymalnej osiągniętej przez produkcyjny samochód elektryczny to od teraz 472,41 km/h, które osiągnął chiński U9. Kluczowym słowem jest "produkcyjny", gdyż jak przekazali niezależni eksperci, wcześniej do 549,4 km/h rozpędził się pojazd Venturi Buckeye Bullet 3, ale został on stworzony z myślą o wyścigach i nie jest tym samym klasyfikowany jako produkcyjny.

ZOBACZ: Nowy rekord świata. Ustanowił go brytyjski pociąg

Niebywały rekord chińskiego pojazdu. Poprzednia próba prędkości zmiażdżona

- W zeszłym roku myślałem, że osiągnąłem szczyt. Nigdy nie spodziewałem się, że tak szybko pobiję swój własny rekord, ale oto jesteśmy, na tym samym torze, z nowymi technologiami, które to umożliwiły - przekazał w rozmowie z Top Gear kierowca pojazdu Marc Basseng, odnosząc się do zeszłorocznej próby, kiedy to osiągnięto 374.98 km/h w "standardowym modelu".

Przekazano również, że w przyszłości może zostać wprowadzona jeszcze mocniejsza wersja modelu U9.

Dodajmy, że Yangwang jest oddziałem chińskiego giganta motoryzacyjnego BYD Auto i specjalizuje się w produkcji pojazdów hybrydowych i całkowicie elektrycznych. Pierwszy model firmy, Yangwang U8, został zaprezentowany w styczniu 2023 roku na targach motoryzacyjnych w Kantonie.