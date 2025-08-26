Awaria na kolei w Małopolsce. Duże opóźnienia pociągów
Polska
Awaria w Miechowie. Prawie trzy godziny opóźnienia pociągu
Wielkie opóźnienia spowodowała awaria sterowania ruchem kolejowym na stacji w Miechowie w woj. małopolskim. Jednym ze spóźnionych pociągów jest skład z Kołobrzegu do Krakowa, który został opóźniony o 176 minut. Z powodu usterki wprowadzono zastępcze procedury sterowania ruchem pociągów.
Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji w Miechowie (woj. małopolskie) spowodowała opóźnienia pociągów jadących do Krakowa od strony północnej.
Skład Intercity "Ustronie" z jadący z Kołobrzegu na stację Kraków Główny wyjechał w poniedziałek o godz. 19:29. Planowo miał dojechać do byłej stolicy Polski o godz. 8:25 we wtorek. W wyniku usterki, opóźniony jest jednak o 176 minut.
Prawie trzy godziny opóźnienia pociągów. Winą awaria urządzeń sterowania ruchem
Spóźnienia nie uniknął również pociąg linii Sędziszów - Oświęcim, który obecnie ma 50 minut opóźnienia w przyjeździe na stację w Krakowie.
Utrudnienia - jak czytamy na stronie Portal Pasażera - dotyczą także składu, który planowo miał wyruszyć z Krakowa Głównego do Poznania o godz. 7:15.
Na miejsce skierowano techników, którzy starają się naprawić usterkę. Nie wiadomo jednak, do kiedy potrwają utrudnienia na kolei. W związku z awarią, wprowadzono zastępcze procedury sterowania ruchem pociągów.