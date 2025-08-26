Awaria na kolei w Małopolsce. Duże opóźnienia pociągów

Skład Intercity "Ustronie" z jadący z Kołobrzegu na stację Kraków Główny wyjechał w poniedziałek o godz. 19:29. Planowo miał dojechać do byłej stolicy Polski o godz. 8:25 we wtorek. W wyniku usterki, opóźniony jest jednak o 176 minut.

Prawie trzy godziny opóźnienia pociągów. Winą awaria urządzeń sterowania ruchem

Spóźnienia nie uniknął również pociąg linii Sędziszów - Oświęcim, który obecnie ma 50 minut opóźnienia w przyjeździe na stację w Krakowie.

z Krakowa Głównego do Poznania o godz. 7:15. Utrudnienia - jak czytamy na stronie Portal Pasażera - dotyczą także składu, który planowo miał wyruszyćo godz. 7:15.

Na miejsce skierowano techników, którzy starają się naprawić usterkę. Nie wiadomo jednak, do kiedy potrwają utrudnienia na kolei. W związku z awarią, wprowadzono zastępcze procedury sterowania ruchem pociągów.