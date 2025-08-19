Polski alpinista zginął w szwajcarskich Alpach. Podczas wspinaczki na lodowiec Monte Rosa w rejonie Zermatt 34-latek wpadł do szczeliny. Mimo szybkiej akcji ratunkowej i transportu do szpitala mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Jak poinformował portal Swiss Info do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę w rejonie lodowca Monte Rosa, w szwajcarskim kurorcie Zermatt. Podczas wspinaczki polski alpinista wpadł do szczeliny lodowcowej i nie był w stanie samodzielnie się z niej wydostać.

Według informacji podanych przez policję kantonu Valais, po południu jego wołanie o pomoc usłyszała para innych alpinistów. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się zlokalizować poszkodowanego i wezwać służby ratunkowe.

Na miejsce został wysłany śmigłowiec Air Zermatt. Ratownicy wydobyli mężczyznę ze szczeliny i udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie przewieziono go do szpitala w Sion. Mimo wysiłków lekarzy alpinista zmarł z powodu odniesionych obrażeń.

Monte Rosa, jeden z najwyższych masywów Alp, od lat przyciąga miłośników wspinaczki z całego świata. Jednak trudne warunki terenowe i ukryte szczeliny lodowcowe niosą ze sobą ogromne ryzyko dla osób podejmujących się wypraw.