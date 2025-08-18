Śmierć Polki w Niemczech, zatrzymano jej partnera. Dramatyczne okoliczności

Śmierć Polki w Niemczech, zatrzymano jej partnera. Dramatyczne okoliczności
Tragedia w Niemczech. Zginęła Polka oblana łatwopalną cieczą

47-latka zmarła po tym, jak została oblana łatwopalną cieczą przez swojego partnera. Polka doznała licznych poparzeń. Do tragicznego incydentu doszło w Niemczech na terenie miejscowości Weißenfels. To trzecie zabójstwo kobiety w Saksonii-Anhalt w tym roku - alarmuje niemiecka Krajowa Rada Kobiet.

47-letnia Polka z poważnymi obrażeniami ciał trafiła do szpitala położonego na terenie kraju związkowego Saksonia-Anhalt po tym, jak została oblana łatwopalną cieczą przez swojego partnera, a następnie podpalona. Do zdarzenia doszło 9 sierpnia w jednym z bloków w Weißenfels w Niemczech.

 

Służby zostały wezwane na miejsce tego samego dnia około godz. 23:15. 47-latka doznała licznych poparzeń górnych części ciała, ponieważ zapaliła się jej odzież. Zdaniem medyków obrażenia stanowiły poważne zagrożenie dla jej życia. Mimo kilkudniowej hospitalizacji w specjalistycznej klinice leczenia oparzeń, kobieta zmarła.

Niemcy. Śmierć Polki. Przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet interweniuje

Sprawą zajmuje się prokuratura w Naumburgu, która ustaliła, że 44-letni partner kobiety również pochodzi z Polski. Para przeprowadziła się do Niemiec w celach zarobkowych. Oboje znaleźli zatrudnienie w lokalnej rzeźni.

 

Zabójstwo Polki wstrząsnęło lokalną społecznością. Śledczy nie mają wątpliwości, że partner 47-latki działał z zamiarem dokonania zabójstwa. Obecnie przebywa on w areszcie. "Domniemany sprawca nie złożył jeszcze żadnych zeznań" - przekazał niemiecki portal mdr.de. 

 

Niemiecka Krajowa Rada Kobiet przekazała, że jest to trzecie zabójstwo kobiety w Saksonii-Anhalt w tym roku. Przewodnicząca Michelle Angeli wezwała wymiar sprawiedliwości i organy bezpieczeństwa do przeprowadzenia kompleksowego śledztwa i podjęcia zdecydowanych działań.

