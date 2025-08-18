Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja na żywo
Rafał Leśkiewicz rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego

Donald Trump, Wołodymyr Zełenski i europejscy przywódcy dyskutują w Waszyngtonie o warunkach pokoju. O tym, dlaczego w USA nie ma polskiej delegacji Piotr Witwicki porozmawia w programie "Gość Wydarzeń" z rzecznikiem prezydenta Karola Nawrockiego, Rafałem Leśkiewiczem. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.

Poprzednie programy "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

WIDEO: "Nie zamierzam się poddawać szantażowi". Nawrocki odpowiada na słowa Tuska
