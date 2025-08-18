Białorusin usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i prowadzenia przygotowań do podpalenia obiektu magazynowego - poinformowała Prokuratura Krajowa w komunikacie. 27-latek miał zbierać dane na temat budynku, fotografować go i przekazywać zebrany materiał przedstawicielom obcego wywiadu.

27-letni obywatel Białorusi usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu. Vitalij S. miał także przygotowywać się do podpalenia obiektu magazynowego, zlokalizowanego na Lubelszczyźnie.

O sprawie poinformowała Prokuratura Krajowa.

Działanie na rzecz obcego wywiadu. Podejrzanego zatrzymało ABW

Z opublikowanego komunikatu wynika, że w lipcu tego roku 27-latek zbierał dane o jednym z obiektów magazynowych, zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Białorusin miał także fotografować ten budynek, a zebrane materiały przekazywać przedstawicielom obcego wywiadu.

13 sierpnia Vitalij S. został zatrzymany na terenie Warszawy przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Następnie mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty. "Prokurator z lubelskiego pionu PZ PK przedstawił Vitalijowi S. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych polegających na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego" - wskazano w komunikacie.

Białorusin podejrzewany o działania na rzecz obcego wywiadu. Grozi mu więzienie

W trakcie przesłuchania 27-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Białorusin został aresztowany na trzy miesiące. Czeka go rozprawa sądowa. Za przygotowanie do działań sabotażowych lub dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.