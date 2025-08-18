Oni rozdają karty w razie globalnej wojny. Największe armie świata

W obliczu ryzyka globalnych konfliktów pojawiają się trzy kluczowe pytania: które państwa mają najpotężniejsze armie, kto dysponuje największą liczbą żołnierzy i kto wydaje najwięcej na zbrojenia. Odpowiedzi dostarczają raporty The Military Balance (IISS), Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) oraz Global Firepower.

Należy pamiętać, że liczebność armii może być imponująca, jednak prawdziwa potęga sił zbrojnych zależy od nowoczesnego uzbrojenia, sprawnej logistyki oraz zdolności szybkiego reagowania. Mobilność wojsk i odpowiednie zapasy na polu bitwy często decydują o wyniku starcia bardziej niż sama liczba żołnierzy.

Który kraj ma największe siły zbrojne?

W 2024 r. Korea Północna utrzymywała pozycję państwa z największą liczebnie armią na świecie. Liczba aktywnych żołnierzy, rezerwistów i formacji paramilitarnych sięga tam ok. 7,58 mln osób. Wynika to z obowiązkowego poboru, dotyczącego również siedemnastolatków.

Kraj ten jednocześnie uchodzi za najbardziej zmilitaryzowane państwo globu. Struktura polityczna i społeczna sprawia, że niemal każdy obywatel w pewnym momencie życia styka się ze służbą wojskową. Przydział do jednostki bywa uzależniony od tzw. klasyfikacji politycznej. Osoby o wysokim stopniu lojalności wobec reżimu mogą liczyć na lepsze warunki, w tym możliwość wyboru miejsca odbywania służby.

Najliczniejsze siły zbrojne na świecie według danych International Institute for Strategic Studies:

Koreańska Armia Ludowa - około 7 580 000 osób zdolnych do pełnienia służby

Siły Zbrojne Republiki Korei - ok. 6 613 500

Siły Zbrojne Bangladeszu - ok 6. 363 050

Ludowa Armia Wietnamu - ok. 5 490 000

Indyjskie Siły Zbrojne - ok. 4 246 800

Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej - ok. 3 159 000

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza - ok. 3 045 000

Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych - ok. 2 132 750

Siły Zbrojne Brazylii - ok. 2 101 500

Siły Zbrojne Republiki Chińskiej (Tajwan) - ok. 1 837 800

Wydatki na armię. Kto ma największy budżet?

Blisko 831,78 mld dolarów, tyle przeznaczyły Stany Zjednoczone na swoje siły zbrojne w 2024 r. Stanowi to jedną z największych kwot w historii amerykańskich wydatków na obronność. USA mogą pochwalić się najbardziej zaawansowaną technologią pola bitwy na świecie.

Amerykanie są również liderem w eksporcie broni. Polska od lat korzysta z oferty USA. W ostatnich latach zawarto szereg kontraktów na zakup m.in. czołgów M1A2 Abrams czy myśliwców F-35.

Państwa z największymi wydatkami (liczonymi w dolarach amerykańskich) na wojsko, według danych Globalfirepower:

Stany Zjednoczone Ameryki - ok. 831 mld

Chińska Republika Ludowa - 227 mld

Federacja Rosyjska - 109 mld

Republika Indii - 74 mld

Królestwo Arabii Saudyjskiej - 71 mld

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - ok. 62 mld

Republika Federalna Niemiec - ok. 55 mld

Japonia - 53 mld

Związek Australijski - ok. 52 mld

Republika Francuska - ok. 49 mld

Interesująco wypada porównanie wydatków na armię USA i Polski. Wydatki obronne Polski w 2025 r. mają wynieść rekordowe 45 mld dolarów. Dla porównania Stany Zjednoczone przeznaczą na ten cel 831 mld.

