"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Rozmowy Trump-Putin na Alasce, relacje prezydenta Karola Nawrockiego z koalicją rządzącą, zamieszanie wokół środków z KPO - m.in. o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z gośćmi w programie "Śniadanie Rymanowskiego". Transmisja od 9:55 w Polsat News, na polsatnews.pl i na stronie głównej Interii

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą: 

  • Barbara Oliwiecka (Polska 2050);
  • Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska);
  • Sebastian Gajewski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Lewica);
  • Marcin Możdżonek (Konfederacja, Nowa Nadzieja);
  • Piotr Müller (eurodeputowany, PiS);
  • Paweł Szefernaker (Szef Gabinetu Prezydenta RP).

 

