"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja na żywo
Rozmowy Trump-Putin na Alasce, relacje prezydenta Karola Nawrockiego z koalicją rządzącą, zamieszanie wokół środków z KPO - m.in. o tym Bogdan Rymanowski porozmawia z gośćmi w programie "Śniadanie Rymanowskiego". Transmisja od 9:55 w Polsat News, na polsatnews.pl i na stronie głównej Interii
Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:
- Barbara Oliwiecka (Polska 2050);
- Bartosz Arłukowicz (Koalicja Obywatelska);
- Sebastian Gajewski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Lewica);
- Marcin Możdżonek (Konfederacja, Nowa Nadzieja);
- Piotr Müller (eurodeputowany, PiS);
- Paweł Szefernaker (Szef Gabinetu Prezydenta RP).
