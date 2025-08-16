"Zachodnie media znajdują się w stanie, który można nazwać szaleństwem" - twierdzi Marija Zacharowa. Rzecznik rosyjskiego MSZ odniosła się w ten sposób do powitania Władimira Putina przez Donalda Trumpa.

Władimir Putin chwilę przed godziną 11 czasu lokalnego przybył na lotnisko w Anchorage na Alasce. Rosyjski prezydent został przywitany przez obecnego na miejscu Donalda Trumpa.

Przywódcy uścisnęli sobie dłonie, zrobili pamiątkowe zdjęcia, a następnie zasiedli wspólnie w limuzynie amerykańskiego prezydenta i odjechali w miejsce, gdzie toczyć się będą dalsze rozmowy

Szczyt Trump-Putin. Rosyjskie MSZ o przywitaniu prezydenta

Ceremonię powitania Władimira Putina na Alasce skomentowała w mediach społecznościowych rzecznik rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa. Zdaniem kremlowskiej urzędniczki, nagrania które transmitowane były w światowych mediach są szokujące dla krajów Zachodu, które wspierają Ukrainę.

ZOBACZ: "Zwycięstwo Władimira Putina". Marek Magierowski przed szczytem Trump - Putin

"Zachodnie media znajdują się w stanie, który można nazwać szaleństwem, graniczącym z kompletnym obłędem" - napisała.

"Przez trzy lata mówiono o izolacji Rosji, a dziś zobaczyli czerwony dywan, na którym powitano prezydenta Rosji w Stanach Zjednoczonych" - dodała, podkreślając znaczenie wizyty rosyjskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych.

Władimir Putin w USA. Marek Magierowski o "zwycięstwie Putina"

Spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem komentował w programie "Gość Wydarzeń" były ambasador Polski w USA Marek Magierowski. Zdaniem dyplomaty wizyta rosyjskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych jest jego osobistym sukcesem.

ZOBACZ: Dziesięć minut twarzą w twarz. Władimir Putin w limuzynie Donalda Trumpa

- Sam fakt zorganizowania tego szczytu na terytorium Stanów Zjednoczonych i zaproszenia prezydenta Rosji już jest zwycięstwem Władimira Putina, który na scenie międzynarodowej był do tej pory uznawany przez większość za pariasa - stwierdził.

Według Magierowskiego, Donalad Trump organizując spotkanie z rosyjskim prezydentem "wyciągnął go z klatki".