Władimir Putin, po zakończonym spotkaniu z Donaldem Trumpem, nie od razu wsiadł na pokład swojego samolotu. Prezydent Rosji wykonał symboliczny gest, składając hołd radzieckim pilotom, którzy zginęli na Alasce podczas II wojny światowej. Następnie w drodze powrotnej odwiedził Czukotkę.

Putin przed wylotem do Moskwy uczestniczył jeszcze w konferencji prasowej, a także złożył kwiaty na grobach poległych żołnierzy radzieckich sił powietrznych, walczących w II wojnie światowej - podaje agencja TASS. Piloci zginęli na Alasce w wypadkach lub przez trudne warunki pogodowe podczas szkoleń i transportowania amerykańskich samolotów do ZSRR w ramach programu Lend-Lease (pożyczki dzierżawy).

Spotkanie Trump-Putin. Symboliczny gest, a potem wizyta w rosyjskim regionie

Na oficjalnym profilu w mediach społecznościowych Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji udostępniło nagranie, na którym Putin przyklęka z bukietem czerwonych róż przed nagrobkami i wykonuje znak krzyża.

Ministerstwo poinformowało także, że rosyjski przywódca spotkał się z arcybiskupem Sitki na Alasce Alexeiem Traderem i przekazał mu ikonę ze św. Hermanem, który był prawosławnym misjonarzem na Alasce.

🕯 Russia's President Vladimir #Putin laid flowers at the graves of Soviet soldiers at the Fort Richardson Memorial Cemetery in #Alaska.



The cemetery is the resting place of Soviet pilots and sailors who delivered equipment under the Lend-Lease programme during #WWII. pic.twitter.com/DunoZklvOr — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 16, 2025

W drodze powrotnej z Alaski Władimir Putin odwiedził Czukocki Okręg Autonomiczny, gdzie spotkał się z gubernatorem regionu - podaje rosyjska agencja Tass. Czukotkę od Alaski oddziela Cieśnina Beringa.

Oświadczenia po zakończeniu spotkania Trumpa z Putinem

Szczyt w Anchorage na Alasce rozpoczął od przywitania rosyjskiej delegacji na lotnisku. Zakończył się natomiast po niespełna trzech godzinach, a zaplanowany przedtem wspólny lunch przedstawicieli USA i Rosji został odwołany.

Po spotkaniu odbyła się zorganizowana przez Biały Dom konferencja prasowa. Pierwszy przemawiał prezydent Rosji. - Nasze rozmowy przebiegały w konstruktywnej i pełnej wzajemnego szacunku atmosferze, były bardzo szczegółowe i pożyteczne - przekazał.

Jak powiedział Putin, "jest jasne, że wcześniej czy później musieliśmy poprawić tę sytuację i przejść od konfrontacji do dialogu". Dodał, że w sytuacja w Ukrainie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. - Powiedzieliśmy to wiele razy, że Ukraińcy to nasi bracia, niezależnie jak to brzmi w tych warunkach. Mamy wspólne korzenie, i to, co się dzieje, jest dla nas tragedią i palącą raną.

Z kolei zabierający głos po nim Donald Trump ocenił rozmowy jako "bardzo wydajne". Przekonywał, że obie strony chcą porozumienia i współpracy gospodarczej. Nie przekazał jednak żadnych istotnych informacji, zapowiadając jedynie rozmowy z liderami europejskich krajów. Nie odpowiedział na pytania dziennikarzy.

W późniejszym wywiadzie na antenie Fox News powiedział, że spotkanie z Putinem "było na 10" i obecnie nie ma powodów, by wprowadzać nowe sankcje wobec Rosji. - Ze względu na to, co stało się dzisiaj, myślę, że nie muszę o tym teraz myśleć - powiedział Trump, odpowiadając na pytanie o swoje poprzednie groźby nałożenia sankcji na Rosję. - Być może będę musiał pomyśleć o tym za dwa czy trzy tygodnie, czy jakoś tak, ale nie musimy o tym teraz myśleć - dodał.