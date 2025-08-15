Spotkanie Trump - Putin. Znamy składy delegacji USA i Rosji

Biały Dom ogłosił skład delegacji, która udała się na spotkanie z Władimirem Putinem i jego współpracownikami. Wraz z prezydentem Donaldem Trumpem na Alaskę wylecieli sekretarz stanu, ministrowie handlu i skarbu, a także dyrektor CIA.

Dokładny skład delegacji amerykańskiej, liczący 16 osób, podało biuro prasowe Białego Domu.

Jak przekazano oprócz Donalda Trumpa w rozmowach z przedstawicielami Kremla brać udział będą m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, szefowie resortów handlu i skarbu Howard Lutnick i Scott Bessent, a także dyrektor CIA John Ratcliffe.

Oprócz nich bazie wojskowej Elemondorf-Richardson w Anchorage pojawią się sekretarz prasowa Białego Domu Karoline Leavitt i specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff, który niedawno wizytował Moskwę.

Szczyt Trump - Putin. Podano skład rosyjskiej delegacji

Wcześniej rosyjskie media podały pełny skład przedstawicieli kremlowskiej władzy, którzy wraz z Władimirem Putin polecą na Alaskę.

Rosyjski prezydent zabrał ze sobą doradcę Jurija Uszakowa, wysłannika ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiryła Dmitriewa, szefa MSZ Siergieja Ławrowa, ministra obrony Andrieja Biełousowa i ministra finansów Antona Siluanowa.

Spotkanie przywódców USA i Rosji zaplanowane jest na godzinę 21:00 czasu polskiego. Wydarzenie odbędzie się w bazie wojskowej Elemondorf-Richardson w Anchorage na Alasce.