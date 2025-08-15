- Strategią Kremla jest utrzymywanie żywotności rozmów, gra na czas i operacyjne zawieszenie broni, które pomogłoby odetchnąć rosyjskiej gospodarce, podobnie zresztą jak sankcje nałożone na sektor energetyczny i bankowy - oznajmiła na antenie Polsat News dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, odnosząc się do rozmów pomiędzy Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem.

Chwilę przed godziną 11 czasu lokalnego samolot rosyjskiego prezydenta wylądował na lotnisku Anchorage na Alasce. Władimir Putin przywitany został przez obecnego na miejscu Donalda Trumpa. Chwilę później obydwaj przywódcy udali się, wraz ze swoimi współpracownikami na rozmowy.

Spotkanie prezydentów dwóch mocarstw jest tematem wydania specjalnego na antenie telewizji Polsat News. Jedną z komentujących była dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspertka zapytana została o priorytety, które będzie przedstawiał Władimir Putin w trakcie rozmowy z Donaldem Trumpem.

- Strategią Kremla jest utrzymywanie żywotności rozmów, gra na czas i operacyjne zawieszenie broni, które pomogłoby odetchnąć rosyjskiej gospodarce, podobnie zresztą jak sankcje nałożone na sektor energetyczny i bankowy - tłumaczyła.

Jak dodała: - Rosjanie pracują nad wznowieniem zamrożonych w 2014 roku projektów handlowych, w tym wydobycia ropy naftowej na Arktyce.

Spotkanie Trump-Putin. Ekspertka odkrywa plan Rosjan

Ekspertka zaznaczyła, że niemniej kluczowym aspektem w rozmowach Trump-Putin jest uzgodnienie przez Rosjan możliwości odblokowania systemów bankowych.

- To jest także odblokowanie potencjału rosyjskich banków, przez powrót możliwości korzystania z systemów SWIFT - powiedziała dr Agnieszka Bryc.

Jak wyjaśniła, Władimir Putin specjalnie zabrał w delegację swoich ludzi od finansów, gdyż widzi w tym szansę na udane rozmowy o potencjale handlowym pomiędzy USA i Rosją.

Dr Bryc odniosła się także do możliwości zawieszenia broni przez Rosjan. Jej zdaniem, Putinowi opłaca się wstrzymanie działań z powietrza, gdyż odebrało to znacząco atuty ukraińskim siłom. - W rosyjskim interesie jest zawieszenie broni w powietrzu, a nie na pełną skalę.

Ekspertka z Uniwersytetu w Toruniu odniosła się również do sytuacji, w której znalazła się Polska. - Rządzących czeka niebawem niezwykle trudny wybór. Dbać o dobre relacje z USA czy przeciwstawić się kwestii egzystencji powstrzymania Rosji, czym można zaszkodzić sobie u Amerykanów. Ta decyzja przyjdzie już tej jesieni - oznajmiła dr Agnieszka Bryc.