Nowe doniesienia ws. spotkania Trump - Putin. Rzecznik Kremla potwierdza

Donald Trump przywita Władimira Putina przy samolocie o godzinie 11 czasu lokalnego - ogłosił sekretarz prasowy rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow. Wcześniej media informowały, że rozmowa przywódców odbędzie się w amerykańskiej bazie wojskowej Elemondorf-Richardson w Anchorge.

Szczegóły wizyty prezydenta Rosji na Alasce, Dmitrij Pieskow przekazał dziennikarzowi rosyjskiej telewizji publicznej Pawłowi Zarubinowi.

- Prezydent ma wylądować (w Anchorage - red.) dokładnie o godzinie 11 czasu lokalnego (21 w Polsce - red.), a przy samolocie przywita go prezydent Trump. Postępujemy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - tłumaczył.

Rzecznik rosyjskiego przywódcy ogłosił także, że Władimir Putin wystartuje na Alaskę z obwodu magadańskiego, gdzie odbędzie spotkanie z tamtejszym gubernatorem.

Spotkanie Trump - Putin. Znamy składy delegacji

Służba prasowa Białego Domu potwierdziła, że w szczycie organizowanym na Alasce udział weźmie 16 przedstawicieli władz w Waszyngtonie.

Wraz z Donaldem Trumpem w bazie Elemondorf-Richardson pojawią się m.in.: sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz skarbu Scott Bessant, minister handlu Howard Lutnick, specjalny wysłannik Steve Witkoff, sekretarz prasowa Karoline Leavitt, a także dyrektor CIA John Ratcliffe.

Z Rosji na rozmowy przybędzie również liczna delegacja pod przewodnictwem Władimira Putina. Do USA udadzą się: asystent prezydenta Jurij Uszakow, specjalny wysłannik Kirył Dmitriew, szef MSZ Siergiej Ławrow, minister obrony Andriej Biełousow i minister finansów Anton Siluanow.