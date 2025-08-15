Władimir Putin ma złożyć propozycje finansowe Donaldowi Trumpowi w zamian za jego poparcie w sprawie Ukrainy - donosi brytyjski "The Guardian", powołując się na anonimowego, byłego rosyjskiego urzędnika wysokiego szczebla. Doradca Putina przekazał z kolei, że celem spotkania jest "wymiana poglądów na temat rozwoju współpracy dwustronnej, w tym w sferze handlu i gospodarki".

Podczas zaplanowanego na piątek spotkania na Alasce z prezydentem USA Donaldem Trumpem rosyjski przywódca Władimir Putin ma złożyć finansowe propozycje w zamian za poparcie Waszyngtonu dla Moskwy w sprawie Ukrainy - napisał brytyjski dziennik "Guardian".

Zorganizowany na prośbę Putina szczyt będzie pierwszym takim spotkaniem od 2007 roku. Według gazety już samo spotkanie twarzą w twarz, bez żadnych uprzednich ustępstw ze strony Rosji jest dyplomatycznym sukcesem Putina. "To dla niego krok w kierunku wpływania na przyszłość Ukrainy wspólnie z Waszyngtonem" - ocenił brytyjski dziennik.

Anchorage. Media: Relacje gospodarcze kluczowym tematem spotkania na Alasce

Powołując się na doradcę Kremla Jurija Uszakowa gazeta podała, że kluczowym tematem rozmów ma być "ogromny, niewykorzystany potencjał" w rosyjsko-amerykańskich stosunkach gospodarczych.

- Celem jest wymiana poglądów na temat rozwoju współpracy dwustronnej, w tym w sferze handlu i gospodarki - powiedział Uszakow.

W rosyjskiej delegacji oprócz dyplomatów znajdą się również prominenci ze świata gospodarki, jak minister finansów Anton Siłuanow, który odpowiadał za reakcję Rosji na zachodnie sankcje.

Gazeta cytuje anonimowego, byłego rosyjskiego urzędnika wysokiego szczebla, który stwierdził, że Putin, wiedząc o biznesowym podejściu Trumpa do świata, zaproponuje pokój na swoich warunkach jako furtkę do lukratywnych możliwości.

"Guardian" nie podał szczegółów ewentualnej propozycji. Analitycy sugerują jednak, że spotkanie zorganizowane w tak krótkim czasie prawdopodobnie nie przyniesie znaczącego przełomu.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt określiła szczyt jako "ćwiczenie w słuchaniu". Sam Trump zbagatelizował oczekiwania, nazywając rozmowy "procesem nasłuchiwania".

"Guardian" przypomniał jednocześnie, że Kijów stanowczo odrzucił warunki stawiane przez Moskwę w sprawie zawieszenia broni, w tym wycofanie się Ukrainy z kluczowych regionów i rezygnację z dążeń do członkostwa w NATO.