Wybuch w Sosnowcu. 50-latek nie żyje

Nocna tragedia na sosnowieckiej Pogoni. Jak podaje KMP w Sosnowcu, przy ul. Staropogońskiej doszło do eksplozji w budynku wielorodzinnym. Wskutek zdarzenia zginął 50-letni mężczyzna, 14 osób zostało ewakuowanych. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby.

Do pożaru przy ul. Staropogońskiej 62 doszło po godzinie 22:00. Z informacji podanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wynika, że nastąpił wybuch w 4-piętrowym budynku wielorodzinnym.

Prawdopodobnie doszło do wybuchu nieznanej substancji na 3. kondygnacji - podało WCZK Katowice. Mieszkanie nie posiadało przyłącza gazu ziemnego.

Pożar budynku wielorodzinnego w Sosnowcu. Wszczęto śledztwo

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Sosnowcu, o zdarzeniu zawiadomiła służby sąsiadka. Po przybyciu na miejsce strażacy wydostali z budynku mężczyznę, którego życia jednak - mimo reanimacji - nie udało się uratować. "Przybyły na miejsce prokurator zarządził sekcję zwłok, która ustali przyczyny zgonu" - czytamy w komunikacie policji.

Akcja służb ratunkowych zakończyła się kilkanaście minut po północy, a ewakuowane osoby mogły wrócić do swoich mieszkań. Policjanci podjęli czynności w celu ustalenia dokładnych przyczyn pożaru, a także zidentyfikowania zwłok ofiary.

Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ, a w śledztwo zaangażowano biegłego specjalistę z zakresu pożarnictwa. Wystosowano także apel do świadków zdarzenia o zgłoszenie się na Komendą Miejską Policji w Sosnowcu. Ich zeznania mogą pomóc w ustaleniu szczegółów sprawy.