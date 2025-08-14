Niemiec Thomas S. usłyszał zarzut publicznego znieważenia flag Polski - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Pod koniec lipca na moście granicznym w Słubicach zerwał on flagi przyczepione do barierek. Kilka z nich wyrzucił do rzeki, a pozostałe pozostawił na moście. 58-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Za ustalenie sprawcy tego zdarzenia odpowiadali policjanci ze Słubic. W minioną środę zatrzymali oni Thomasa S. w jednym z okolicznych sklepów. W czwartek usłyszał on prokuratorskie zarzuty i został zwolniony. Śledczy poinformowali, że mężczyzna nie pracuje i utrzymuje się ze świadczeń socjalnych.

Niemiec zerwał z mostu polskie flagi i wrzucił je do rzeki. Przyznał się do winy

Niemiec przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, jednak nie był w stanie wyjaśnić motywów swojego zachowania. Wyraził on żal i skruchę oraz wskazał, że w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim poinformowała, że 58-latek nie był dotychczas karany sądownie.

Prokurator zamierza skierować do sądu wniosek o ukaranie Thomasa S. bez rozprawy na uzgodnioną karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Dodatkowo na Niemca zostanie nałożona grzywna w wysokości dwóch tysięcy złotych. Wyrok będzie podany do publicznej wiadomości.

Za publiczne znieważenie symbolu państwowego Kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo do karę pozbawienia wolności do roku.