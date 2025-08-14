W piątek 15 sierpnia Polsat News pokaże dwa programy specjalne. O 12:00 transmisja defilady Święta Wojska Polskiego w Warszawie, podczas której - za sprawą kamery umieszczonej w kabinie czołgu - widzowie poczują się jak członek załogi bojowego wozu. Wieczorem natomiast na antenie Polsat News relacje i komentarze ze spotkania prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina na Alasce.

Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godzinie 9:00 transmisją mszy świętej ze Świątyni Opatrzności Bożej. Tuż po niej Polsat News pokaże oddawany przez żołnierzy hołd podczas uroczystej zmiany posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Święto Wojska Polskiego. Wyjątkowa transmisja w Polsat News

Od godziny 12:00 stacja będzie relacjonować uroczystą defiladę wojskową z udziałem ponad 4 tysięcy żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz 88 pocztów sztandarowych.

Widzowie zobaczą wozy bojowe, czołgi, samoloty i śmigłowce. W defiladzie wezmą udział także żołnierze z państw sojuszniczych – USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii – a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz Eurokorpusu.

Tylko w Polsat News, dzięki kamerze umieszczonej w kabinie czołgu, widzowie będą mogli poczuć się jak członek załogi wozu bojowego. Wyemitowany zostanie również materiał reporterski o codziennej służbie żołnierki – pilotki samolotów wojskowych. Po raz pierwszy relacjonowany będzie również pokaz marynarki wojennej oraz parada morska z Półwyspu Helskiego.

Agata Cholewińska i Michał Stela zaproszą do studia ekspertów wojskowych, m.in.: gen. Romana Polko, dr Łukasza Przybyło (Akademia Sztuki Wojennej), kom. Maksymiliana Durę, gen. Jarosława Gromadzińskiego i ppłk Macieja Korowaja.

Spotkanie Trump - Putin na Alasce. W Polsat News program specjalny

O godzinie 21:00 Polsat News rozpocznie program specjalny poświęcony spotkaniu prezydentów Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbędzie się w amerykańskiej bazie sił powietrznych Elmendorf-Richardson w Anchorage na Alasce.

Na miejscu wydarzenie relacjonować będzie korespondent Tomasz Lejman. Pierwszą część programu, do północy, poprowadzi Magda Sakowska, a drugą – Grzegorz Kozak.

