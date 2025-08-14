"Ukraina i Rosja przeprowadziły wymianę jeńców wojennych; do ojczyzny powróciło 84 żołnierzy i cywilów" – powiadomił w czwartek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, niektórzy z uwolnionych byli przetrzymywani w rosyjskich łagrach jeszcze od 2014 roku, kiedy to Rosja nielegalnie anektowała Krym, a także przejęła kontrolę nad częścią wschodniej Ukrainy.

"Ukraińcy wracają do domu, do Ukrainy. Nowa wymiana, 84 osoby. Są to zarówno wojskowi, jak i cywile" – napisał Wołodymyr Zełenski w sieci. Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, uwolnieni to zarówno personel wojskowy, jak i cywile. Prezydent zaznaczył, że prawie wszyscy jeńcy wymagają rehabilitacji i opieki medycznej.

Zełenski wyliczył, iż wśród uwolnionych cywilów są osoby przetrzymywane przez Rosjan jeszcze od 2014, 2016 i 2017 roku. Wśród uwolnionych wojskowych znaleźli się także m.in. obrońcy Mariupola. "Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomagają nam w dalszym uwalnianiu ukraińskich jeńców" - stwierdził.

Podziękowania za pomoc w wymianie Zełenski skierował nie tylko do ukraińskich służb, ale i władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. "Odwaga i skuteczność naszych oddziałów na froncie umożliwiają między innymi sprowadzenie naszych ludzi z powrotem do domu" - oznajmił, zapowiadając przy tym kolejne wymiany, nie uściślając jednak, kiedy miałyby się one odbyć.

Wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. Tuż przed szczytem Trump - Putin

Do poprzedniej wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją doszło 23 lipca. Obie strony oddały wtedy i otrzymały po około 250 osób. Zełenski podkreślał wtedy, że powracający żołnierze bronili Ukrainy na różnych frontach, a ich znaczna część przebywała w niewoli ponad trzy lata.

Również w lipcu Zełenski podawał, że od początku pełnowymiarowej inwazji Rosji w lutym 2022 roku Ukraina odzyskała prawie 6 tys. jeńców wojennych. Oba kraje uzgodniły wymianę ciał i jeńców wojennych podczas drugiej rundy negocjacji, do której doszło 2 czerwca w Stambule.

Strony, które rozmawiały tam za pośrednictwem władz Turcji, ustaliły wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i mających mniej niż 25 lat oraz wymianę ciał żołnierzy w formule 6 tys. na 6 tys. Najnowsza wymiana odbyła się tuż przed spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, zaplanowanym w piątek na Alasce.

